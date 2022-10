În anul școlar 2021-2022, peste 7.000 de profesori au participat online la sesiunile de formare din cadrul proiectului România de Poveste, pe care Asociația OvidiuRO îl desfășoară în parteneriat cu Asociația Learning by Teaching, susținut de Raiffeisen Bank România. Datorită succesului înregistrat în rândul profesorilor, proiectul continuă și în anul școlar 2022-2023, astfel încât să putem ajunge la cât mai mulți copii din sistemul de învățământ preșcolar cu informații relevante pentru vârsta lor, dar și cu materiale didactice care să facă educația ecologică ușor de înțeles.

Lansarea oficială a ediției 2022-2023 a proiectului România de Poveste are loc pe 27 octombrie 2022, de la ora 15.00, pe pagina de Facebook a Asociației OvidiuRO, tema discuției fiind Marea Neagră – datorită celebrării pe 31 octombrie a Zilei Internaționale a Mării Negre.

„În primii 5 ani de viață, creierul copilului se dezvoltă în proporție de 90%, de aceea este foarte importantă expunerea la experiențe de învățare de calitate și cât mai diverse în această fereastră de timp. Totodată, activitățile STEAM – știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică, ajută să punem bazele cognitive și emoționale ale viitorului adult”, a declarat Maria Gheorghiu, co-fondatoarea Asociației OvidiuRO.

„Suntem bucuroși să continuăm programul România de Poveste alături de OvidiuRO și de mii de profesori din toată țara. Împreună ne dorim nu numai să oferim acces la educație timpurie de calitate pentru cât mai mulți copii, ci și să punem bazele unui comportament responsabil față de resursele Planetei, de la o vârstă cât mai mică. Ne propunem, prin acest program, să venim în sprijinul profesorilor și să le oferim acestora resursele pentru a-i ajuta pe copii să cunoască și să protejeze mediul natural, iar mai apoi, când devin adulți, să poată folosi filtrul sustenabilității și al grijii față de mediu în alegerile lor de viață”, a declarat Ana Nilă, Specialist Senior Sustenabilitate Raiffeisen Bank România.

Proiectul a beneficiat de expertiza și sprijinul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV), a Societății Române de Ornitologie (SOR), o organizație non-profit angajată în protejarea păsărilor și a naturii, și a Asociației SNK, un ONG axat pe eco-educație.

Datorită contribuției Raiffeisen Bank, în septembrie 2021, peste 3.000 de grădinițe din România au primit două cărți ilustrate – „Copacul meu” și „Bruno”, potrivite pentru activitățile STEAM. Ulterior, în aprilie 2022, peste 1.000 de profesori au primit un kit de materiale educaționale ce conținea 2 lupe, 5 tipuri de grafice de perete, 2 șabloane de calendar lunar pentru activitățile de dimineață ale copiilor, un joc de masă despre eco-obiceiuri, cartea „Tom, ecologist” și câte 20 de hărți cu fauna și flora României și 20 de pipete pentru experimente științifice pentru fiecare copil din grupele/clasele acestor profesori.

Începând din 2007, Raiffeisen Bank România a susținut programele de literație ale Asociației OvidiuRO, sprijinind constant eforturile acesteia de a da acces tuturor copiilor la educație timpurie de calitate. Din 2018, cei doi parteneri au dezvoltat și implementat proiectul Povești sub Lupă, unde peste 20.000 de preșcolari au participat la activități de tip STEAM, sub îndrumarea a peste 3.500 de educatoare. România de Poveste reprezintă extinderea și continuare proiectului Povești sub Lupă.