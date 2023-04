Asociația pastel, cu sprijinul Carrefour România, a dus la bun sfârșit cea de-a doua ediție a proiectului „Pedale Salvatoare”. 31 de beneficiari au intrat astăzi, 30 martie, în posesia scaunelor rulante electrice menite să îi ajute să se deplaseze și să le crească gradul de autonomie. Predarea a avut loc în cadrul unei ceremonii la care au luat parte echipa Asociației pastel, reprezentanți ai Carrefour România și membri ai Asociației Conil și ai Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România (ASCHF-R).

“În cadrul Carrefour România, știm că fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a ne implica la crearea unui mediu incluziv, în care persoane cu diferite afecțiuni și vulnerabilități să își găsească locul și să se bucure de acceptare, ajutor și susținere. De aceea, suntem întotdeauna în căutare de proiecte care să creeze o societate mai bună, care oferă șanse echitabile membrilor săi. Suntem mândri că putem contribui din nou la angajamentul Asociației pastel, #NicioLunăFărăoFaptăBună.”, a declarat Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv, Carrefour România.

“Ne bucurăm că am găsit în Carrefour România un partener de încredere, care înțelege importanța misiunii noastre și ne ajută să o îndeplinim. Deși ne simțim adesea neputincioși în fața acestor dizabilități, descoperim, de la proiect la proiect, că avem puterea să aducem speranță și bucurie beneficiarilor noștri. Un scaun rulant electric contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vulnerabile, ajutându-i să își mențină un rol activ în familiile lor.”, continuă Andreea Oprea, Director Executiv Asociația pastel.

“Nu pot concepe viața fără scaunul cu rotile, pentru că nu am trăit-o niciodată altfel. Am folosit întotdeauna varianta clasică, dar un scaun electric mă va ajuta să am mai multă mobilitate, încredere, stimă de sine și independență de deplasare. Cu aceste <<picioare rotunde>> voi putea să mă plimb alături de familie, să merg la cumpărături, la cinema, să fac fapte bune și să rămân o parte din societate. Le mulțumesc celor care fac posibile toate acestea și încurajez toți oamenii să ajute, așa cum pot.”, a declarat doamna Maria, unul dintre beneficiarii proiectului “Pedale Salvatoare”.

Costul unui scaun rulant electric poate ajunge și la 1.500 de Euro, o cheltuială adesea greu de suportat de către persoanele cu dizabilități locomotorii și familiile lor. Toate echipamentele donate în cadrul proiectului “Pedale Salvatoare” au o garanție de utilizare de minimum 10 ani.

Despre Asociația pastel

Asociația pastel este răspunsul unei nevoi actuale: crearea unui obicei din a face bine. A pornit de la un program intern al agenției de comunicare pastel, început în 2018, prin care întreaga echipa și-a asumat că nu va trece o lună fără să facă o faptă bună. De ce lunar? Fiindcă suntem picături de ajutor într-un ocean de lipsuri. Tot timpul va fi cineva care are nevoie de ajutor și altcineva care poate și vrea să ofere acel ajutor. Asociația pastel își propune să identifice cele două părți și să le aducă împreună.

Misiunea noastră este să educăm, să inspirăm și să ajutăm oamenii și companiile să facă fapte bune cu recurență. Vrem să fim locul unde fiecare persoană dornică să se implice găsește cauza potrivită.

Ne dorim să creăm puntea dintre neajunsuri și dorința de a fi mai buni.

Activ. În fiecare lună.

Vrem să construim un prezent în care toți oamenii și toate companiile fac un obicei din a realiza fapte bune. O rutină constructivă prin care ajutorul ajunge periodic la cei care au nevoie de el. Vedem binele ca pe un obicei de care avem nevoie cu toții pentru a obține societatea în care ne dorim să trăim.

Despre Carrefour România

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 400 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platformele BRINGO și Glovo, disponibile gratuit în Google Play și App Store.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: prin fiecare sesiune de shopping și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Carrefour România operează în România prin patru entități juridice: Carrefour S.A., Artima S.A., Columbus Operational SRL și Supeco Investment SRL.