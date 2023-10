Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare valabilă și pentru județul Suceava începând de astăzi, de la ora 12:00 și până luni, 16 octombrie, ora 16:00. Potrivit meteorologilor în acest interval se vor semnala ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, răcire semnificativă și precipitații mixte în zona montană înaltă.

Vremea va intra într-un proces de răcire semnificativă, duminică în vestul și nordul teritoriului, iar luni și în rest. Aria ploilor va fi în extindere, iar în zonele de munte, cantitățile de apă vor depăși 10…15 l/mp și izolat 20…25 l/mp. În noaptea de duminică spre luni se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în nordul Carpaților Orientali, iar la altitudini mai mari de 1700 m și în restul masivelor montane. Vântul se va intensifica temporar în majoritatea zonelor.