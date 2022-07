Ediția a noua a Zilelor Nordului îi va aduce pe scenă pe Vița de Vie, care revin în Poiana Teioasa la opt ani după debutul festivalului, și pe ucrainienii de la Haydamaky, kozak rock ucrainean din 1991.

Coma, The Mono Jacks, basarabenii de la Via Dacă, alături de Zimbru, Bucium, Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu, completează line-up-ul festivalului care se va desfășura la Darabani, județul Botoșani, în perioada 12-14 august. Nu vor lipsi nici The Kryptonite Sparks, obișnuiții casei, care au debutat deodată cu Zilele Nordului și au cîntat la fiecare ediție de festival de atunci încoace. Dubase și Dan Basu sînt primii DJi anunțați pentru sesiunile de noapte, alte concerte și evenimente speciale urmînd să fie comunicate în perioada următoare.

Pînă duminică, 17 iulie, abonamentele la Zilele Nordului sînt disponibile pe iabilet.ro în versiunea Best Price, de 195 de lei plus taxe, oferind acces la cele trei seri de concerte și la toate celelalte evenimente din programul festivalului. Din 18 iulie abonamentele vor putea fi achiziționate numai în versiunea Full Price, cu 245 de lei plus taxe de persoană, urmînd ca după 1 august doritorii să poată cumpăra și bilete de o zi, la prețul de 95 de lei plus taxe.

De asemenea, participanții la festival au la dispoziție un bilet-donație care poate fi procurat tot de pe platforma iabilet.ro și care va direcționa fonduri către campania #AlăturiDeUcraina, prin care Asociația Nord a realizat deja aproape 80 de acțiuni umanitare în orașe din Ucraina și în centre de tranzit pentru refugiați din regiunea de nord a României.

Abonamentele Best Price se găsesc pe platforma iaBilet:

https://www.iabilet.ro/bilete-zilele-nordului-editia-a-ix-a-77389/.

Cazare în festival și programul #ZN9

Din 18 iunie vor să fie puse în vînzare biletele de acces în camping, la prețul per persoană de 25 de lei pe zi sau de 60 de lei pentru tot festivalul, cu parcarea inclusă. Organizatorii mai pun la dispoziția participanților și opțiunea de cazare în corturi preinstalate și, în limita locurilor disponibile, vor anunța și disponibilitatea de camere în pensiunile din Darabani și din apropiere. De asemenea, se recomandă cazarea la gazde locale. În cazul participanților la competițiile de Trail și MTB ale Maratonului Nordului, campingul este inclus în prețul taxei de participare, iar abonamentele ZN sînt disponibile cu o reducere de 20%.

În acest an programul Zilelor Nordului va relua o mare parte dintre activitățile tradiționale: tururi ghidate în regiune, competiții sportive, expoziții și instalații de artă, spectacole de teatru și proiecții de film, ateliere, dezbateri și conferințe. Evenimentul special al ediției este claca pentru reconstruirea fundației celei mai vechi școli sătești de stat din Moldova, fondată în 1841, autodemolată între timp și intrată recent pe agenda Asociației Nord ca proiect de patrimoniu.