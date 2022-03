La aproape un an de când regretata artistă, Cornelia Catanga, a trecut în lumea celor drepți, soțul ei Aurel Pădureanu a decis să îi facă un mormânt mai frumos, așa cum merita. I-a realizat o cripta specială, din marmură, iar pentru acest lucru a fost nevoit să o dezgroape. Văduvul Catangăi a povestit pentru Click!, în lacrimi, toate detaliile!

„Cornelia a lăsat cu gură de moarte să aibă criptă. Am fost la Sanepid, am obținut aprobarea lor pentru deshumare, așa cum se face. Eu m-am ocupat sa îi fac un mormânt frumos. În urmă cu două săptămâni am realizat acest lucru. I-am făcut și pomenirea de un an totodată. Acum are un loc frumos, așa cum trebuie și cum merita si ea, că a fost o mare artistă”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru Click!

Dacă înainte, când trăia renumita artistă, primea nenumărate telefoane, acum nici măcar apropiaţii familiei nu îl mai sună să vadă cum se mai descurcă, dacă se simte bine sau are nevoie de o mâncare gătită. Îl doare că însăşi nepoata lui, şi anume mama cântăreţei Nicole Cherry, a uitat de el.

