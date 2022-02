Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus, începând cu data de 26.02.2022, ora 08.00, reorganizarea fluxului de trafic al cetățenilor sosiți din Ucraina. Astfel, CJSU Suceava a stabilit următoarele puncte/zone pentru fluidizarea traficului prin vama Siret:

Zona tampon: între PTF Siret și un spațiu special amenajat pentru preluarea persoanelor sosite din Ucraina;

Zona de așteptare formată din corturi dotate cu sisteme de încălzire;

Puncte de asigurare hrană și apă în zona de trecere a frontierei, respectiv zona de așteptare a cetățenilor ucraineni.

Pe de altă parte, Prefectura Suceava a transmis că în ceea ce privește tabăra mobile pentru refugiați de la Siret, indicatorul pentru instalarea acesteia este un grad de ocupare de cel puțin 65% al Centrului de Refugiați de la. Potrivit aceleiași surse, începând de astăzi, de la ora 12.00, au fost demarate operațiunile de montare, amenajare și echipare a taberei pe stadionul din orașul Siret.