Prefectura Suceava a transmis că vineri noaptea, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava la care a participat și Secretarul de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, au fost adoptate o serie de măsuri privind gestionarea la nivelul județului Suceava a fluxului de persoane care se refugiază din Ucraina, urmare a conflictului armat care afectează țara vecină.

Astfel, s-a decis operaționalizarea Punctului de coordonare și comandă avansat integrat, în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, în care vor fi prezenți 24h/24 reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcției de Sănătate Publică și ale altor instituții cu atribuții și competențe în domeniu. Din partea Instituției Prefectului – Județul Suceava vor asigura permanența un număr total de 7 persoane având următoarele atribuții principale:

Gestionarea locurilor de cazare puse la dispoziție de instituții/agenți economici/persoane fizice.

Acordarea de informații la TELVERDE – 0746833157.

Dirijarea donațiilor de sume de bani către Crucea Roșie Suceava sau cele de bunuri către ISU Suceva.

Prefectura a reamintit că donațiile pot fi realizate și direct, astfel:

donații în bani către Societatea de Cruce Roșie – Filiala Suceava în contul:

CUI 4244520

IBAN: RO21RNCB0244020411980024 (campanie ajutor refugiați Ucraina), telefon 0722342867;

donații de produse alimentare, de bunuri de larg consum sau de igienă personală către: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava – Direcția Logistică: telefon de contact: 0758-232029.

Tot în cadrul Punctului de coordonare și comandă avansat integrat va funcționa și un dispecerat comandament imigrari, informațiile putând fi obținute de către cetățeni apelând următoarele numere de telefon: (004) 0758232001; (004) 0758085680.