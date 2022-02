Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de familie Irina Badrajan, este de părere că actualul val al pandemiei amenință să fie un tsunami, dat fiind numărul ridicat de îmbolnăviri înregistrat de la o zi la alta. Medicul a declarat, prin telefon, la Radio Top: „Numărul de adresări pentru simptomatologia COVID este foarte mare. Există poate și o notă de exagerare, dar eu și colegii mei suntem mulțumiți că pacienții se sesizează de asemenea simptome și ne contactează. Evident că și determinările de virus sunt mult mai multe”. Irina Badrajan a afirmat că într-o primă fază pacienții nu vin la cabinet, ci sună având în vedere că ei sunt o sursă de contaminare și a adăugat: „Vorbim întâi la telefon cu ei și dacă simptomele sunt corespunzătoare cu ceea ce gândim noi că ar putea să rimeze cu simptomatologia COVID îi sfătuim să se testeze”. De asemenea, medicul de familie sucevean a spus că în majoritate, la persoanele vaccinate cazurile sunt ușoare și medii și pot fi rezolvate telefonic prin administrarea unui tratament adecvat. Irina Badrajan a subliniat: „Nevaccinații pot face o formă mai gravă, în special cei care au comorbidități și o viață mai grea din punct de vedere financiar, pentru că nici nu au putut să utilizeze metodele de întărire a imunității organismului”.

