Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că avocatul Emanuel Papuc s-a înscris în această formațiune politică și va coordona departamentul juridic al organizației județene. Cătălin Nechifor a spus că Emanuel Papuc este un tânăr de perspectivă, care nu a mai făcut politică. „Este un om în care am foarte mare încredere, care s-a alăturat echipei Pro România. El va coordona departamentul juridic al partidului, ceea ce înseamnă că va exista o preocupare pentru foarte multe tipuri de abordări, inclusiv în sens legislativ. Multe din ideile care vor veni de-a lungul timpului vor fi filtrate, așezate și din perspectiva juridică”, a spus Nechifor.

Emanuel Papuc are 32 de ani și este avocat începând din anul 2011. „Îmi place să cred că sunt un om care face puține compromisuri și acesta este și motivul pentru care m-am alăturat echipei pro România. Sunt oameni care nu numai că promit ceva, dar au și făcut ceva. Cred că aici se poate consolida un nucleu chiar, și din partea noastră, aici în Suceava, care să ne reprezinte foarte bine la nivel central și sper să mă pot implica cât mai mult”, a precizat noul membru al Pro România Suceava.

