Asemenea legendarului David care l-a învins pe Goliat, David, băiețelul al cărui ficat a fost distrus de cantitățile impresionante de amoniac din sânge, a învins boala de care suferea. Cu ajutorul trasplantului hepatic, care a fost posibil și datorită Fundației Mereu Aproape, David este acum pe cale de a-și împlini de visurile cele mai dragi: să mânce pui rotisat și tort. Deocamdată, băiețelul s-a delectat pentru prima dată în viața lui cu pui la grătar, un pic de patiserie și câteva bucățele de ciocolată.

David zâmbește acum larg, cu naturalețea cu care o face un copil sănătos. Iar dacă nu știi problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat până de curând, nici nu ai bănui că, în urmă cu nici două luni, copilul era pe cale să piardă lupta cu viața.

Boala nemiloasă, unică în România, i-a distrus ficatul lui David

David a fost un copil dorit, născut din iubire și din speranța părinților că, de această dată, vor avea un copil sănătos.

Pierduseră deja trei fetițe, la puțină vreme după venirea lor pe lume, așa că, de această dată, soții Goldea au făcut mai multe analize și în Ungaria, pentru a fi siguri că nu vor mai trece și prin al patrulea doliu.

Însă nici de această dată soarta nu a fost blândă cu ei. Diagnosticat în prima lună de viață cu o boală metabolică rară, unică în România – deficit congenital de arginin-succinil-liază – David a devenit centrul universului părinților lui care au înțeles că lupta să îl țină în viață pe copil depinde doar de ei.

Iar lupta pentru supraviețuirea băiatului lor nu a fost deloc ușoară. Căci, de când a venit pe lume, organismul lui David a respins proteinele, iar singurele alimente pe care le tolera au fost fructele și legumele. Doar cu acestea și cu un pumn de medicamente și suplimente a reușit să trăiască, deși a visat toată copilaria lui să mănânce pui la rotisor, șnițel și tort cu ciocolată. La finalul anului trecut, starea lui David era atât de gravă încât și medicii erau deznădăjduiți. Nu-l mai puteau nici hrăni și nici hidrata prin perfuzii căci David nu mai avea vene care să suporte înțepăturile.

Și pentru că starea lui de sănătate nu a fost niciodată stabilă, nouă din cei zece ani de viață i s-au scurs copilului prin spitale. Așa se face că mama lui a adunat cu David prin spitale peste 100 de internări.

În luna noiembrie a anului trecut, Fundația Mereu Aproape a făcut din nou apel la generozitatea oamenilor. Cu un simplu SMS la 8848 în valoare de 2 euro, venit din partea inimoșilor, am strâns suma necesară ducerii la bun sfârșit a transplantului de ficat în Italia, singurul care i-ar fi salvat viața lui David.

Operația urma să fie plătită de statul român, însă restul cheltuielilor obligatorii cădeau pe umerii părinților care trebuiau să strângă de urgență 30.000 de euro.

“Eu voi dona, echipa de medici îl va transplanta, dumneavoastră, prin intermediul Fundației Mereu Aproape, sper că veți strânge bănuții să plece acolo și cred în Bunul Dumnezeu care va avea ultimul cuvânt”, spunea atunci mama lui David.

David a suferit patru intervenții chirurgicale în mai puțin de o lună

Sosit în Italia la mijlocul lunii decembrie a anului trecut pentru transplantul hepatic, David a primit bucata de ficat de care avea nevoie de la mama lui, cu care era compatibil. Operația a avut loc la începutul lui ianuarie.

Medicii de la ISMETT – Institutul Mediteranean de Transplanturi și Terapii de Înaltă Specializare – au fost nevoiți să acționeze cât se poate de repede. Motivul? Afecțiunea de care suferea David dusese la acumularea amoniacului glutaminei în organism în cantități uiașe, provocând amoniemia care îi distrusesese ficatul.

Însă operația nu a fost nici ușoară și nici lipsită de complicații. După intervenția chirurgicală care a durat 12 ore, a fost nevoie rapid de o altă intervenție chirurgicală, pentru că, în timpul transplantului, David a făcut pancreatită.

Iar problmemele și complicațiile nu s-au oprit aici. Au urmat și o a treia, și o a patra operație. Lupta cu boala a continuat, însă nici medicii, nici David nu s-au dat bătuți și rezultatele s-au făcut simțite. Cu antibiotice administrate continuu și sub permanenta supraveghere a tatălui lui care i-a fost alături 42 de zile, secundă cu secundă, David a reușit să reînceapă să tolereze mâncarea la o lună de la transplant.

Mama lui a început să îi ducă zilnic mâncare gătită după planul alimentar făcut de nutriționiștii și medicul pediatru care se ocupă de David la ISMETT. Și încetul cu încetul, băiețelul cu zâmbetul de aur a început să descopere gusturi și texturi noi. Se miră de fiecare dată și este dornic să încerce cât mai multe dintre alimentele pe care până acum le știa doar din vedere.

La 10 ani, descoperă gustul cărnii și al dulciurilor

“David are recomandare de la nutritioniști să mănânce neapărat zilnic supă sau ciorbă, salată, dulciuri și un mic dejun cu lapte și cereale dimineața, iar eu mă străduiesc să gătesc în fiecare zi tot ce îmi spune el că ar vrea, dar ascultând de nutriționiști”, povestește emoționată mama.

Iar David, ca orice copil curios, experimentează, chiar dacă nu e încântat de fiecare dată de gusturile tuturor alimentelor primite pentru prima dată.

“Când a început să mănânce, i-am dus lui David supă și carne de pui. Când a vazut cât de “ațoasă” este carnea de pui, mi-a spus că are un gust rău și că nu îi place să o mestece, să nu îi mai aduc pui, ci carne de vițel. Am schimbat, ziua următoare i-am dus vită, nu i-a plăcut prea tare, a zis că vrea caracatiță sau raci fierți. Săptămâna asta i-am dus brioșe, a gustat din toate sortimentele, dar nu prea i-au plăcut, a zis ca nu mai vrea. Despre ciocolată a zis că nu prea are gust bun, e cam lăudată și nu e bună”, ne-a mai povestit mama lui David.

În privința alimentelor aflate pe lista de dorințe a lui David, lucrurile merg, la fel, treptat: “A gustat până acum șnițelul și ciocolata, dar încă nu am ajuns la puiul rotisat sau la tort”, spune mama băiețelului, care a ținut să mulțumească tuturor celor care au donat pentru fiul ei.

“Le transmitem tuturor celor care vor să știe de noi că David este bine. Eu și soțul meu nu avem cuvinte să vă mulțumim pentru ce ați făcut pentru ca David să ajungă în Italia la transplant! Pentru el și pentru noi! Știm din toată inima noastră că fară ajutorul dumneavoastra și al fundației noi nu am fi fost astăzi aici și am fi vorbit despre David la timpul trecut”, a transmis mama lui David.

“Nu ne permitem să ne gândim la ce ar fi putut să fie, că izbucnim în lacrimi amândoi. Ne bucurăm și îi mulțumim lui Dumnezeu și dumneavoastră pentru că am ajuns aici și David a făcut transplantul de ficat! În continuare noi vom fi alături de el și vom face tot ce ne spun medicii pentru ca recuperarea lui să fie cât mai bună și cât mai rapidă. Le mulțumim și celor care au făcut o donație din puținul lor pentru David! Să aveți fiecare dintre dumneavoastră parte de sănătate, ceeea ce a primit și David! Să vă răsplatească Dumnezeu pe fiecare în parte înzecit!”, a mai adăugat recunoscătoare mama lui David.