La data de 1 iunie în jurul orelor 20:47, patrula de siguranță publică din Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, în timp ce efectua activităţi de supraveghere şi control al traficului rutier pe DJ 178 C de pe raza comunei Bilca a efectuat semnale regulamentare de oprire a autovehiculului ce se deplasa dinspre Bilca către Frătăuții Noi. Conducătorul auto s-a conformat și a oprit vehiculul pe partea dreaptă a părții carosabile. Autoturismul era condus de către un bărbat de 36 ani din Bilca care nu figurează ca fiind deținător de permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul auto a fost testat alcooltest, rezultatul fiind de 0.00 mg/l alcool pur în aer expirat. Cu ocazia verificării documentelor autoturismului condus, s-a constatat faptul că autoturismul are polița de asigurare obligatorie RCA expirată, drept pentru care s-a luat măsura administrativă a reținerii certificatului de înmatriculare, reținerea numerelor de înmatriculare și sancționarea contravențională a conducătorului auto. În cauză urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” faptă prev. şi ped. de art. 335, alin (1) din Codul Penal, iar cercetările vor fi continuate de către lucrătorii Postului de Poliție Bilca.