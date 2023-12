La data de 17 decembrie orele 19:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca și Poliției Orașului Cajvana au fost sesizați la 112 de către un bărbat din comuna Arbore, satul Clit cu privire la faptul că în timp ce se afla la domiciliu a venit fiul său care se afla sub influența băuturilor alcoolice și a provocat scandal. În urma celor declarate verbal de către apelant a reieșit faptul că în data de 17.12.2023, în jurul orelor 19:00, fiul apelantului, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, i-a adresat amenințări tatălui său. Întrucât agresorul se afla într-o stare vizibilă de ebrietate și se manifesta agresiv, prezentând deviații de comportament, acesta a fost transportat cu un echipaj de ambulnață la Spitalul Municipal Rădăuți, fiind internat la secția de Psihiatrie. De asemenea, s-a procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, ocazie cu care s-a constatat faptul că există risc iminent, fiind emis ordinul de protecție provizoriu. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de „amenințare ” faptă prev. și ped. de art. 206 alin 1 din Codul penal, ce urmează a fi soluționat procedural de către lucrătorii Postului de Poliție Arbore.

