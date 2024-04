Mai mulți credincioși s-au adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, nemulțumiți că un preot de la o biserică suceveană care a călcat ”strâmb” a fost promovat la o mănăstire în loc să fie cercetat disciplinar . ”Am văzut pe părintele …., cel implicat în ….. din ….., slujind la …. și am aflat că într-adevăr el este nou preot slujitor al acestei frumoase mănăstiri. Am fost cel puțin mirat, dacă nu chiar revoltat, de acest fapt, deoarece prin actul lui necugetat de atunci, după părerea celor mai mulți, acesta a făcut un mare deserviciu și o rușine Bisericii. Nu se cuvenea oare ca acest preot, în loc de promovare, să fie mai degrabă cercetat disciplinar și să-i fie impuse niște restricții și pus pentru o vreme sub supravegherea ierarhilor și, fără a-l denigra, să-și facă și investigații medicale, fiindcă mulți îl cunosc ca fiind un om cu un comportament cam ciudat?”, au scris credincioșii.

”Întrucât părintele are normă întreagă în …., am considerat că slujirea la o mănăstire, după acel episod nedorit, îl va ajuta foarte mult în redobândirea liniștii”, a răspuns IPS Calinic.