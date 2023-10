La data de 6 octombrie, orele 14:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava – B.D.N.E. și Biroul Rutier Suceava în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe raza municipiului Suceava au observat în trafic un microbuz care se deplasa pe strada Ana Ipătescu având direcția de deplasare către Stadionul Areni. Având în vedere informațiile deținute de către polițiștii din care rezulta că șoferul nu are dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce, prin punerea în funcțiune a semnalelor acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, s-a procedat la oprirea acestuia. La volanul micrubuzului a fost legitimat conducătorul auto, un bărbat cu domiciliul în comuna Șcheia. Cu ocazia legitimării, conducătorul auto a înmânat polițiștilor doar documentele microbuzului, precizând că permisul de conducere și cartea de identitate nu le are asupra sa. Având în vedere cele declarate, acesta a fost condus la sediul Poliției municipiului Suceava – Serviciul Rutier, ocazie cu care s-a procedat la verificarea în bazele de date a Poliției Române unde s-a constatat faptul că cel în cauză figurează la rubrica drept de a conduce – cu restricţii suspendat. Cercetările sunt continuate de lucrători din cadrul Serviciului Rutier-Biroul D.N.E. Suceava, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană a cărei exercitare a dreptului de a conduce i-a fost suspendată” faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 Cod Penal.