La data de 6 octombrie orele 23:45, polițiștii din Ipotești au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 că pe raza localității Știrbăț, comuna Udești a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul autoturismului implicat este sub influența băuturilor alcoolice. Cu ocazia deplasării la fața locului, s-a stabilit că la data de 06.10.2023, în jurul orei 23:40, un bărbat a condus autoturismul pe DJ 208A din direcția Liteni spre Chilișeni, iar pe raza localității Știrbăț a pierdut controlul asupra volanului și a acroșat o autoutilitară parcată. Cu ocazia verificării șoferului în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că, acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la U.P.U. Suceava în vederea prelevării probelor biologice de sânge.

De asemenea, s-a constatat că autoturismul nu are încheiată o poliță de asigurare obligatorie RCA, motiv pentru care, s-a aplicat sancțiunea contravențională prev. de Legea 132/2017 și s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor și imobilizarea vehiculului. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiuniilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335 alin. 1 din Codul penal conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din Codul penal, cercetările fiind continuate de polițiștii SPR. 2 Ipotești.