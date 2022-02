Polițiștii din cadrul formațiunii rutiere Siret, au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe str. Nicolae Bălcescu din localitate circulă un autoturism al cărui conducător auto nu posedă permis de conducere. Cu ocazia verificărilor efectuate pe strada Nicolae Bălcescu a fost găsit staţionat în afara părţii carosabile autoturismul indicat, lângă acesta fiind identificat un bărbat de 35 ani, din oraș Siret. Bărbatul a recunoscut faptul că a condus vehiculul pe drumurile publice și că nu posedă permis de conducere. S-a procedat la verificarea în baza de date ale Poliţiei Române, stabilindu-se că bărbatul de 35 de ani nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

