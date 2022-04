Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au reușit documentarea activității infracționale a trei femei care, profitând de vârsta înaintată a victimelor pătrundeau în locuințele acestora sub diferite pretexte și sustrăgeau sume de bani. Polițiștii au dispus reținerea celor trei femei, aceastea fiind introduse în arestul IPJ Suceava. Polițiștii recomandă încă o data cetățenilor și în special vârstnicilor să manifeste prudență în relaționarea cu persoane necunoscute, mai ales în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale. Sub diferite pretexte, infractorii încearcă deseori să inițieze discuții, să pătrundă în curți sau locuințe și ulterior să sustragă sume de bani sau bunuri de valoare. La data de 09.04.2022, ora 14.42, Poliția mun. Rădăuți a fost sesizată prin SNUAU 112, de către un bărbat de 83 ani, din municipiul Rădăuți, despre faptul că persoane necunsocute i-au sustras bani din locuință. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, la 09.04.2022, ora 14.40, apelantul a primit în locuință trei persoane de sex feminin, care sub pretextul unei situații financiare precare, i-au cerut alimente și apă. Profitând de neatenția persoanei vătămate femeile au sustras dintr-o borsetă aflată în dormitorul locuinței suma de 4.000 lei. Imediat au fost constituite mai multe echipe de polițiști, trecându-se la verificarea zonei comiterii faptei. Astfel, au fost identificate trei persoane ce corespundeau descrierii făcute de victimă. În urma controlului corporal și al bagajelor efectuat asupra celor trei femei a fost identificată suma de 4.000 lei. S-a procedat la legitimarea celor trei femei, stabilindu-se faptul că au vârste cuprinse între 31 și 33 ani și toate sunt din comuna Dornești. În urma efectuării controlului corporal asupra lor a fost găsită întreaga sumă de bani sustrasă. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „furt calificat”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (2) lit. b) din Codul penal. De asemenea au fost extinse cercetările cu privire la încă 5 fapte de furt calificat cu același mod de operare, înregistrate în perioada 2020-2022, victime fiind tot persoane vârstnice. După administrarea materialului probator toate cele trei persoane au fost audiate și față de ele a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 ore, fiind introduse în arestul IPJ Suceava. Poliţiştii reamintesc faptul că, un mod de operare distinct îl reprezintă vânzarea unor diferite obiecte de uz casnic direct la domiciliu sau oferta de a efectua anumite lucrări gospodăreşti. De asemenea, unele persoane invocă motive financiare sau medicale și apelează la mila proprietarilor de locuințe. Toate acestea sunt doar pretexte folosite de persoane necunoscute pentru a intra în locuinţa victimei, iar în momente de neatenţie sunt sustrase bunuri şi valori din casă. De aceea recomandăm cetăţenilor să nu inițeze discuții cu astfel de persoane și să nu le permită accesul în locuință. Totodată, recomandăm să închideți ușile și să le asigurați cu sisteme de închidere chiar și atunci când sunteți la domiciliu. De asemenea, nu lăsaţi să intre în locuinţa dumneavoastră persoane necunoscute, ce se recomandă a fi de la diverse firme de publicitate, de la societăţile de gaz, energie electrică fără a vă prezenta documente avizate ce le fac identificabile. Tuturor celor care au de făcut diverse reparaţii în gospodărie, le recomandăm să angajeze firme autorizate şi să nu se încreadă în preţul mic oferit de aceste persoane. În cazul în care aveţi suspiciuni apelaţi la numărul unic de urgenţă 112 sau sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie!