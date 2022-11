La data de 13 noiembrie în jurul orei 02:30, echipajul de politie a depistat pe str. Alexandru cel Bun din Suceava, un autoturism care a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat. Din verificari s-a constatat că accidentul a fost produs în jurul orelor 02:20 de un bărbat de 38 ani. Acesta se afla singur în autoturism.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, dupa care la Spitalul Judetean Suceava i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetarile sunt continuate de lucratori din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava sub aspectul savârșirii infractiunii de ,,Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.