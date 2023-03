Opiniile referitoare la Ludwig van Beethoven erau foarte diferite, în funcție de subiectul la care se refereau: la aptitudinile muzicale sau la omul însuși.

Mozart, cu care făcuse studii muzicale, spusese, când Beethoven avea doar 21 de ani, că „va da lumii ceva care va merita să fie ascultat”. Pe de altă parte, Goethe, care l-a cunoscut după ce trecuse de pragul celor 40 de ani, cârcotaș și aproape surd, îl considera „o personalitate neîmblânzită, care nu greșește întru totul când crede că lumea este detestabilă, dar nici nu o face mai agreabilă, pentru el însuși sau pentru alții, prin atitudinea sa”.

Născut la Bonn, Beethoven și-a petrecut practic toți anii de activitate la Viena. Era un om dificil și solitar, dedicat în întregime muzicii. Spre deosebire de Mozart, care a trăit toată viața la limita sărăciei din lipsă de susținători financiari, Beethoven a fost recunoscut și sprijinit în întreaga sa carieră.

Deși n-a fost niciodată bogat, a trăit confortabil. Marea sa nenorocire a fost surzenia progresivă, care a început să se manifeste chiar înainte să împlinească 30 de ani. În ultimii ani ai vieții, a fost complet surd.

În decembrie 1826, Beethoven împlinea 56 de ani și prezenta semnele unei boli despre care se credea că ar fi hidropizie, dar diagnosticul ulterior a arătat ca era vorba de ciroză. Boala a continuat să se agraveze, până când, la sfârșitul lui martie, l-a dus în pragul morții. Nu încape nici o îndoială că a murit în după-amiaza zilei de 26 martie, în timp ce afară se dezlănțuise o furtună cu tunete și fulgere, dar ultimele cuvinte pe care le-ar fi rostit rămân sub semnul controversei.

O versiune îl înfățișează murmurând histrionic finalul clasic al pieselor de teatru romane: „Plaudite, amici, comoedia finita est” („Aplaudați, prieteni, comedia s-a terminat.”).

În altă variantă, se relatează că ar fi spus: „O să aud în rai”.

O a treia istorisire îl descrie primind un colet cu un vin ales de Rin, pe care îl comandase cu luni în urmă. Înainte de a gusta, a murmurat: „Păcat, păcat… prea târziu!”.

La trei zile după moarte, Beethoven a fost îngropat în curtea bisericii Währing din Viena, după o ceremonie funerară la care au luat parte 20.000 de oameni.

Beethoven a rămas burlac toată viața, în pofida mai multor încercări de a se căsători. După moartea sa, au fost găsite trei scrisori în scrinul său, ce conțineau declarații de dragoste adresate unei „iubite nemuritoare”.

Scrisorile erau nedatate și nici n-au fost vreodată trimise, iar identitatea iubitei sale nemuritoare n-a fost descoperită niciodată.

Tot la 26 martie:

1874: Se naște poetul american Robert Frost.

1892: Poetul american Walt Whitman se stinge din viață.

1902: Moare omul de afaceri britanic Cecil Rhodes, susținător al colonialismului, fondatorul statului african Rhodesia, din care au luat naștere ulterior Zambia și Zimbabwe.

