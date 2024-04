Un motoscuter s-a izbit violent asta noapte într-un podeț pe raza satului Budeni din orașul Dolhasca, informează ISU Suceava. La locul evenimentului au fost identificate două victime, în stare de inconștiență. Din nefericire, după finalizarea protocolului de resuscitare, ambele persoane au fost declarate decedate .

Au intervenit pompierii militari ai Punctului de Lucru Dolhasca cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ.