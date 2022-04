Intr-un moment in care oamenii petrec mai bine de opt ore pe internet pentru a se informa sau a cumpara servicii sau produse, detinerea unui site web este o necesitate pentru succesul oricarei afaceri. Acest lucru se poate face acum chiar si cu buget mic apeland la servicii de creare site ieftin si este un start-up bun pentru afacerile mici. Astfel, acestea vor putea avea inca de la inceput o prezenta pe web si fac un prim pas important in a rezista in fata concurentei.

In plus, datorita tehnologiei care a avansat mult si a instrumentelor automatizate care usureaza considerabil munca web designerilor, se poate dezvolta un site cu buget redus destul de atragator.

Chiar si asa, sunt inca multe firme aflate la inceput de drum care par sa nu fie familiarizate cu beneficiile acestora si care nu au inca un site de prezentare online. Hai sa vedem cu ce avantaje vine detinerea unui site de prezentare realizat chiar si cu buget redus.

Costa putin si este accesibil

Antreprenorii aflati la inceput de drum au de obicei un buget redus si nu pot aloca foarte mult intr-un site web. Sigur, in timp, cand profitul va creste, ei se pot gandi si la un site mai mare.

Totusi, pentru a se face cunoscuti in mediul online si a avea o carte de vizita completa, ei trebuie sa inceapa acum sa isi creeze prezenta web. Doar asa pot obtine pe viitor profituri decente. Pe scurt, daca tocmai au inceput o afacere, cu cat isi vor crea mai repede un site web, cu atat mai repede vor obtine si profiturile.

Si, daca se gandesc ca acest lucru poate fi prea scurt, acum ei pot apela la servicii de creare site-uri ieftine care necesita buget redus. Sunt destul de accesibile pentru start-up-uri si firme mici, faciliteaza prezenta in mediul online si, in viitor, se pot imbunatati.

Sunt accesibile 24 / 7 si cresc audienta

Indiferent de tipul de afacere, un site web accesibil 24 de ore timp de 7 zile pe saptamana, fara pauze de sarbatori si in weekenduri este un mare avantaj. In vreme ce un sediu fizic este inchis noaptea, in mediul online ele ste tot timpul deschis si continua sa vanda si sa aduca venituri la orice ora.

Mai mult, un site web iti permite sa ai clienti si de la distanta si sa iti extinzi publicul tinta si audienta. De fapt, acum poti avea afaceri la nivel global. Mai bine de 50% din clientii de azi isi fac cumparaturile online, iar smartphone-urile si internetul de mare viteza sustin si faciliteaza aceasta tendinta care este in crestere.

Ajuta la vizibilitatea si recunoasterea marcii

Pentru ca o afacere aflata la inceput de drum sa aiba succes este vital ca oamenii sa fie informati in legatura cu prezenta acesteia, cu produsele si serviciile pe care le asigura. Orice antreprenor va dori sa spuna oamenilor ca afacerea lui exista si sa le explice cu ce ii poate ajuta. Pentru acest lucru este necesara promovarea cat mai eficienta a marcii, iar un site de prezentare, chiar si mic, poate fi de un real ajutor.

Un site care prezinta afacerea ajuta la cresterea vizibilitatii si a promovarii online, dar si la imbunatatirea si recunoasterea marcii. Mai mult, cu cat vor exista mai multe backlink-uri de la site-uri valoroase din aceeasi nisa, cu atat afacerea devine mai credibila si va castiga mai mult teren.

Ajuta la promovarea online a afacerii

Continutul de pe site, subiectele interesante si un marketing eficient de continut ajuta la atragerea vizitatorilor si cresterea traficului. Astfel, sunt atrasi potentiaili clienti si trasformati in clienti. Firmele care au un site de prezentare si fac postari pe blog in mod regulat, genereaza lunar cu pana la 67% mai multi potentiali clienti, deci mai multe oportunitati de vanzare decat firmele care nu au un site de afaceri.

Mai mult, promovarea afacerii pe diverse platforme sociale cum ar fi Facebook, Instagram sau TikTok este mai facila daca au un site de prezentare.

Te ajuta sa obtii informatii despre clienti

Pentru a putea oferi vizitatorilor tai ceea ce au nevoie trebuie sa stii cine sunt. Cand ai un site web, chiar si unul realizat cu buget redus, devine posibil sa monitorizezi modul in care utilizatorii interactioneaza cu acesta. Poti afla care sunt produsele sau serviciile care ii intereseaza mai mult si ce le place mai putin, care este locatia geografica cea mai solicitanta, canalele si platformele de unde vin si multe altele. Aceste informatii iti vor permite sa obtii o viziune clara asupra profilului clientului tau optim.

Sunt multe instrumente care faciliteaza urmarirea comportamentului vizitatorilor site-ului tau si colectarea datelor despre ei. Cele mai populare instrumente sunt cele oferite de Google, iar valorile ferite de acestea te pot ajuta sa directionezi mai bine afacerea catre clientii tinta prin strategii de marketing si de continut adecvate.