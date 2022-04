Singura solutie ca sa nu simti ca muncesti si sa ai cel mai bun loc de munca este sa iti transformi hobby-ul intr-o afacere. Astfel, nici nu vei stii cum a trecut timpul, vei avea resursele necesare pentru a-ti plati facturile si nu vei simti ca muncesti.

Este un plan frumos, insa, chiar daca implica practicarea activitatii preferate, necesita multa munca si daruire. Nu uita ca ocaziil exista doar daca le folosesti si ca totul depinde numai de tine pentru a reusi! O analiza atenta, o buna planificare si multa implicare te vor ajuta sa transformi o activitate distractiva intr-o sursa de venit constant.

Iata cateva sfaturi de care sa tii cont pentru a incepe monetizarea hobby-ului tau!

Asigura-te ca poti lucra chiar si sub termene limita

Sa spunem ca iti place sa confectionezi bijuterii si ca acest lucru te relaxeaza mult dupa o zi incarcata. Cum ar fi, insa, daca ar trebui sa confectionezi un numar mare de podoabe intr-un timp foarte scurt? Ai face fata termenelor limita si comenzilor mari? Daca acesta a fost modalitate ta de a te relaxa, s-ar putea ca in anumite conditii sa devina o sursa de stres.

Prin urmare, inainte de a trece la monetizarea hobby-ului tau, asigura-te ca esti dispusa sa il practici si altfel decat ca metoda de relaxare. Si, daca ai ajuns aici, intreaba-te dacat esti suficient de motivata de aceasta pasiune pentru a putea lucra sustinut si a satisface comenzile primite.

Stabileste daca exista un public tinta pentru produsele sau serviciile tale

Poate ca tie iti face placere sa petreci ore in sir perfectionandu-ti abilitatile si mestesugul, oricare ar fi acesta. Inainte de a incerca sa monetizezi ceea ce iti place sa faci, realizeaza un mic studiu pentru a vedea daca mai exista cineva care ofera acelasi serviciu sau produs. Daca nu exista, este foarte posibil sa nu existe nici piata, adica sa nu fie ceva cautat.

Pe de alta parte, daca piata exista, va trebui sa te intrebi cum te poti diferentia de concurenta. Daca nu vei putea oferi ceva in plus, poate este mai bine sa ramai la statutul de amatoare si sa nu te aventurezi intr-o afacere cu o concurenta acerba si o piata suprasaturata.

Stabileste cum iti vei monetiza optim hobby-ul

Daca ai un hobby, poti alege sa iti oferi serviciile prin a oferi consultanta, prin a vinde produse, prin a scrie o carte despre mestesugul tau sau prin a intetine un blog sau un canal pe YouTube. Daca site-ul, blogul sau canalul tau devine suficient de popular, poti atrage sponsori, poti percepe taxe de abonare, poti vinde produse sau carti sau poti chiar sa soliciti donatii.

Poti apela la serivicii de creare site ieftin sau a unui magazin online cu produsele realizate de tine, insa, trebuie sa stii ca va fi nevoie de munca asidua si ca este o investitie care implica si riscuri. Totusi, poate fi mai putin riscant sa alegi sa vinzi o carte despre tricotat, decat sa deschizi un magazin fizic si sa incerci sa traiesti din ceea ce vinzi!

Elaboreaza un plan de afaceri cat mai amanuntit

Daca nu ai un plan bine stabilit, sansele sa esuezi sunt mari. Acest lucru ramane valabil pentru majoritatea afacerilor si in special atunci cand vrei sa transformi un hobby intr-o afacere. Hobby-urile sunt distractive si relaxante, in vreme ce planurile de afaceri nu sunt deloc asa. Daca te-ai gandit sa sari peste aceasta etapa, mai bine renunta.

Redactarea unui plan de afaceri nu este chiar atat de dificila si poate fi chiar interesanta. Te va ajuta sa iti pui intrebari relevante si, daca vrei sa obtii finantare din exterior, este un pas obligatoriu pe care trebuie sa il faci inainte de a te intalni cu un potential investitor.

Nu renunta la jobul tau

Daca vei avea o sursa de venit sigura in timp ce incerci sa faci sa functioneze o afacere bazata pe un hobby contribuie in mare masura la reducerea stresului. De asemenea, acest lucru te poate ajuta sa obtii o linie de credit sau un imprumut pentru cheltuielile de afaceri.

Daca nu planuiesti ca hobby-ul tau sa devina job-ul tau cu norma intreaga, nu exista niciun motiv sa iti parasesti jobul, mai ales daca ai timpul si energia necesare pentru a te ocupa simultan de amandoua.

Treptat, poti dedica din ce in ce mai mult timp afacerii tale secundare pana in punctul in care simti ca interfereaza cu indatoririle de la locul de munca. Acesta poate fi un indiciu ca a venit vremea sa faci din aceasta vocatie un job cu norma intreaga. Insa, daca nu au inceput sa apara rezultatele, inainte de a-ti pune in pericol job-ul si a risca, analizeaza inca o data lucrurile. S-ar putea ca planul tau sa necesite o reevaluare.

Incepe sa inveti sa te ocupi de marketing

Daca speri sa iti vinzi serviciile sau produsele va trebui sa inveti sa le promovezi. Poti face acest lucru din gura in gura printre pieteni si cunostinte, prin canalele social media sau printr-un site web – care este un must have in prezent. De asemenea, poti participa la targuri si evenimente la care iti poti prezenta produsele si unde te poti conecta cu alti producatori sau cu furnizorii de care ai nevoie.

Trateaza-ti hoby-ul ca pe un loc de munca

Acesta poate fi cel mai important sfat dintre toate. Hobby-urile sunt in mare parte distractive, dar daca vrei sa le transformi intr-o sursa de venit sigura, este nevoie de multa munca si daruire. Prin urmare, daca vrei sa ai succes in afacerea ta, sufleca-ti manecile si apuca-te serios de treaba. S-ar putea sa nu fie intotdeauna la fel de distractiv ca inainte, dar, daca vrei sa reusesti, trebuie sa ramai motivata si sa perseverezi.