Benny Andersson, unul din membrii fostei trupe ABBA, şi principalul compozitor al formaţiei, a anunţat că va lansa un album solo pentru pian, ‘Piano’, ce va conţine şi hit-ul ‘Thank You For The Music’, informează contactmusic.com.

Compozitorul fostei trupe suedeze va lansa noul material discografic, al 21-lea din cariera sa, prin intermediul casei de discuri Deutsche Grammophon, pe 29 septembrie. ‘Piano’ va cuprinde versiuni pentru pian ale cântecelor ABBA, precum ‘Thank You For The Music’, dar şi alte melodii din cariera sa de peste 40 de ani.

Creatorul hitului ‘Dancing Queen’ a declarat, conform sursei citate: „În procesul înregistrării acestui album, mi-am dat seama că melodiile pe care le-am ales să le interpretez fac parte din mine. În încercarea de a ajunge la miezul lor, mi-am dat seama că cu cât le interpretez, cu atât mă simt mai aproape de muzică, indiferent că a fost creată în urmă cu 40 de ani. Într-un fel ciudat, mă simt ca şi cum îmi cânt amintirile.”

Trupa ABBA – formată din comprised Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid (Frida) Lyngstad şi Agnetha Faltskog – s-a despărţit în 1982 după zece ani de mare succes, dar Benny a mai lansat nouă albume cu trupa sa BAO, un acronim pentru Benny Andersson’s Orchestra.

‘Piano’ va conţine următoarele melodii:

1.I Let The Music Speak

2. You And I

3. Aldrig

4. Thank You For The Music

5. Stockholm By Night

6. Chess

7. The Day Before You Came

8. Someone Else’s Story

9. Midnattsdans

10. Målarskolan

11. I Wonder (Departure)

12. Embassy Lament

13. Anthem

14. My Love, My Life

15. Mountain Duet

16. Flickornas Rum

17. Efter Regnet

18. Tröstevisa

19. En Skrift I Snöen

20. Happy New Year

21. I Gott Bevar