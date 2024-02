În cursul acestei zile, in jurul orei 14:20, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată cu privire la un accident rutier produs pe strada Calea Unirii din Suceava.Echipajul rutier deplasat la fața locului a constat faptul că un biciclist în vârstă de 55 ani din Suceava care circula pe partea carosabilă, în momentul în care a ajuns la o trecere pentru pietoni semnalizata corespunzător, nu a acordat prioritate de trecere unei femei și celor doi copii ai acesteia de 7 și 10 ani, care se aflau în traversarea regulamentară a străzii, pe marcajul pietonal, acrosandu-i. În urma evenimentului a rezultat vătămarea ușoară a celor trei pietoni. Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus și la unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice de sânge. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, biciclistul urmând a fi sancționat și contravențional cu amendă în valoare de pana la 3.300 lei pentru conducerea bicicletei sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.