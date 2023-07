Bittnet Systems (BNET), primul emitent din sectorul IT prezent pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, listeaza astazi, 19 iulie, o noua emisiune de obligatiuni la bursa locala, in valoare de 5 milioane de lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a bursei, sub simbolul bursier BNET27A. Aceasta este a doua emisiune de obligatiuni emisa anul acesta, valoarea totala a obligatiunilor disponibile la tranzactionare, insumand peste 24,5 milioane lei. Capitalizarea companiei la finalul zilei de tranzactionare din data de 18 iulie 2023 era de peste 173 milioane lei. Oferta publica de vanzare obligatiuni a fost derulata pe parcursul a 15 zile lucratoare, in perioada 30 mai – 21 iunie 2023. Bittnet Systems a emis 50.000 de obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile, denominate in lei, cu valoare nominala de 100 lei, maturitate 4 ani si scadenta la data de 26 iunie 2027. Rata dobanzii este de 10% pe an, platibila trimestrial. Fondurile vor fi folosite pentru asigurarea nevoilor generale de finantare ale grupului.

„Am gandit aceasta prima oferta publica de obligatiuni in ideea de a facilita accesul la un instrument de investire prin care ne-am finantat cu succes in trecut. Din 2016 si pana in prezent, am derulat 7 oferte de emisiuni de obligatiuni, in RON si EUR, atragand aproape 50 milioane lei in capitaluri imprumutate. 6 din aceste emisiuni au fost distribuite prin intermediul plasamentelor private, catre un numar restrans de investitori conform reglementarilor. Incepand cu 2023 ne-am propus sa le oferim spre subscriere tuturor investitorilor interesati folosind mecanismul de oferta publica, avand in vedere statutul nostru unic pe piata de capital din Romania: de emitent frecvent de instrumente financiare. Ne dorim sa continuam seria de emisiuni de obligatiuni in 2023, prin inca 2-3 oferte publice succesive pe care sa le derulam in conditii similare cu emisiunea pe care o listam astazi. Vrem sa le dam astfel sansa tuturor investitorilor interesati – indiferent de brokerul unde au contul de tranzactionare, de marimea si structura portofoliului, ori de suma disponibila – sa subscrie acest tip de instrumente financiare” a declarat Cristian Logofatu, Co-fondator Bittnet Group.

„Listata in 2015, Bittnet a fost prima companie din sectorul IT prezenta la Bursa de Valori Bucuresti si unul dintre emitentii care a utilizat intens instrumentele de finantare ale pietei de capital, in scopul dezvoltarii activitatii sale. Dupa o evolutie sustinuta pe piata AeRO, in anul 2020, Bittnet s-a transferat pe Piata Reglementata a bursei si la un an dupa, actiunile companiei au fost incluse in indicii FTSE Global Micro Cap si FTSE Global Total Cap ai furnizorului international de indici FTSE Russell. La 3 ani de la debutul pe Piata Reglementata, compania continua sa acceseze oportunitatile oferite de mecanismele pietei de capital si listeaza a doua emisiune de obligatiuni de anul acesta” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni a fost realizata prin intermediul BRK Financial Group.

„Am asistat Bittnet in derularea ofertei publice de vanzare a acestei serii de obligatiuni si listarea lor pe segmentul principal al Bursei, iar interesul investitorilor a fost unul sustinut, fapt confirmat de gradul de suprasubscriere. Obligatiunile au o maturitate de 4 ani, o rata a cuponului atractiva – 10% si vandute la valoarea nominala, in conditiile in care oferta publica a fost structurata cu un interval de pret cuprins intre 96 si 104% din valoarea nominala. Succesul acestei oferte poate fi privit ca un semn bun ca a reaparut apetitul investitorilor pentru operatiunile de piata primara si sa ne asteptam sa vedem astfel de tranzactii si listari din ce in ce mai frecvent” a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

Bittnet Systems a debutat pe Piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti in 2015. In anul 2020 a facut transferul pe Piata Reglementata a BVB, fiind primul emitent din sectorul IT prezent pe segmentul principal al bursei. In anul 2021, actiunile companiei au intrat in indicii FTSE Global Micro Cap si FTSE Global Total Cap ai furnizorului international de indici, FTSE Russell.

Emisiunea de obligatiuni care se va tranzactiona de astazi, 19 iulie, la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier BNET27A este a doua emisiune listata anul acesta si a treia care se tranzactioneaza la bursa. Primele 5 emisiune de obligatiuni au fost listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare, in 2016, sub simbolul bursier BNET19, in 2017, sub simbolul bursier BNET22, in 2018, sub simbolul bursier BNET23, in timp ce in anul 2019 au intrat la tranzactionare doua emisiuni de obligatiuni, BNET23A si BNET23C. Dintre acestea, doar emisiunea de obligatiuni aflata sub simbolul bursier BNET23A mai este disponibila la tranzactionare, celelalte fiind rascumparate anticipat de catre emitent sau ajungand la maturitate. In martie 2023, Bittnet a listat prima sa emisiune de obligatiuni in euro pe Piata Reglementata, care se tranzactioneaza sub simbolul bursier BNET26E. Emisiunea de obligatiuni care intra la tranzactionare astazi este a 7 emisa de companie de la listare si pana in prezent.

