Codin Maticiuc l-a lăsat de mult în urmă pe „craiul de Dorobanți” și s-a făcut, de câțiva ani buni, familist convins. Asta de când fostul „ aspirator de vedete” a cunoscut-o pe actuala lui parteneră de viață, Ana Pandelli, care l-a cumințit ca prin minune. Totuși, viața sa nu a fost lipsită de drame. Fiica lui, Smaranda, se confruntă cu o afecțiune rară și incurabilă la nivelul ochilor, potrivit click.ro.

„Putea să fie foarte gravă, s-a dovedit că nu e foarte grav, chiar nu e, mulțumesc lui Dumnezeu. (…) Când mi-au fost bolnavi copiii am fost efectiv… Greu. Sunt foarte bine toți. Smaranda a avut o chestie pe care încă o mai are, o afecțiune a ochiului pe care am depistat-o când era bebeluș. E genul de boală care se întâmplă 1 la un milion de cazuri și care nu poate fi tratată. Așa le dă Dumnezeu oamenilor cu bani, boli incurabile. Când am depistat-o nu știa nimeni care era nivelul. Putea să nu aibă vedere. Nu știam. Am trăit cu chestia că poate fi ceva minor sau să nu vadă 98%. Am văzut că e ok, că vede. Când ne arăta câte o pasăre pe cer, că nu știam cât vedea ca bebeluș, ne bușea plânsul”, a spus Codin Maticiuc în cadrul podcast-ului ”Acasă la Măruță”, conform sursei citate.

