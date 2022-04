În această zi, Bonnie Prince Charlie și trupele sale scoțiene au fost înfrânți la Culloden Moor, spulberând toate speranțele unei restaurații a dinastiei Stuart pe tronul Angliei.

Cu 58 de ani în urmă, bunicul lui Charlie, ineptul și arogantul Iacob al II-lea, fugise în exil în Franța și, de atunci, Stuarzii încercaseră încontinuu să își recâștige regatul. În 1745, tânărul Charlie (având pe atunci numai 25 de ani) s-a hotărât să recâștige tronul pentru tatăl său, Bătrânul Pretendent, care trăia în exil sub numele de jure Iacob al III-lea.

Primele eforturi ale lui Bonnie Prince Charlie au fost încununate de triumf. După debarcarea cu succes în Scoția, a ocupat Edinburghul și și-a condus trupele până în Derby, mult în interiorul Angliei. Apoi, englezii l-au forțat să se retragă în Scoția până în ziua fatală în care a întâlnit o armată engleză de 9 000 de oameni, sub comanda ducelui de Cumberland, la Culloden Moor.

Englezii au deschis bătălia cu un foc de artilerie intens și precis și apoi au atacat grupul lui Charlie, format din aproximativ 5 000 de scoțieni. În timp ce armatele se apropiau, fiecare soldat englez îl ignora pe cel aflat drept în fața sa, atacând la baionetă flancul vulnerabil al celui din dreapta.

O mie de scoțieni au fost uciși pe loc și încă o mie au fost urmăriți și măcelăriți în următoarele săptămâni. Doar 50 de englezi au murit în această bătălie. Lupta propriu-zisă a durat puțin peste o jumătate de oră. Charismaticul, încântătorul prinț Charlie a reușit în cele din urmă să traverseze înapoi Canalul Mânecii, după cinci luni și jumătate petrecute în clandestinitate.

În cursul următorilor 42 de ani, a continuat să ridice pretenții la tronul Stuarzilor, fără a fi capabil să mai adune o armată, și a murit în Franța la 68 de ani, bătrân, trufaș, ursuz și atins de hidropizie.

Tot la 16 aprilie:

1828: Moare pictorul spaniol Francisco de Goya.

1867: Se naște Wilbur Wright, inventatorul american al aeroplanului.

Geo Alupoae, critic de teatru.