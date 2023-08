La data de 27 august Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de către un bărbat de 34 ani, cu privire la faptul că a lăsat o borsetă în care avea suma de 10.090 euro în toaleta unei stații de alimentare cu carburanți din municipiul Suceava și ulterior nu a mai găsit-o, fiind sustrasă de către persoane necunsocute. În urma activităților investigative și de cercetare penală întreprinse de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale – Poliția Municipiului Suceava, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, ca fiind un bărbat de 49 ani, din satul Roșcani, orașul Liteni. Cu ocazia audierii, bărbatul a recunoscut comiterea faptei, predând borseta în care se afla suma de 10.090 euro precum și mai multe documente pe numele părții vătămate. Borseta împreună cu suma de bani și documentele, au fost returnate persoanei vătămate în temeiul art. 170 din Codul de Procedură Penală. Cercetările sunt continuate de către lucrătorii BIC din cadrul Poliției Mun. Suceava, pentru comiterea infracțiunii de „furt”.

