Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că se lucrează la fundamentarea bugetului pentru anul 2022 arătând că acesta va fi sensibil egal cu bugetul de anul trecut. Lungu a declarat că bugetul va fi în continuare unul al dezvoltării și că va fi aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local din 27 ianuarie. ”Un lucru bun e că în urma discuțiilor pe care le-am avut la București se păstrează 63% la bugetele locale cota din impozit pe venit, 2% în acel cont distinct pentru finanțarea culturii și aici ne referim la teatru și sigur ceea ce am cerut noi prin AMR. Plafonul privind finanțările rambursabile este 1,6 milioane de lei în creștere cu 400.000 de lei față de anul trecut, plafonul privind tragerile este de 2 milioane de lei crește cu 400.000 față de 2021 iar valoarea aferentă finanțării rambursabile la un municipiu reședință de județ este 150 milioane de lei. Noi mai avem credite neconsumate încă de anul trecut vreo 30 de milioane de lei pe care le vom folosi în acest an”, a spus primarul Sucevei.

