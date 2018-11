La Gura Humorului, a avut loc in data de 18 Noiembrie 2018 cea de a patra intalnire dintre bursierii programului ‘Rugby pentru toti copiii’ si mentorii acestora, program lansat de Fundatia Te Aud Romania in parteneriat cu CSS Gura Humorului si sponsorizat de DHL Express Romania si Banca Comerciala Romana. In cadrul acestei intalniri, organizate la Best Western Bucovina -Club de Munte, bursierii de anul acesta si-au cunoscut pentru prima data mentorii.

‘Rugby pentru toti copiii’ a fost lansat in septembrie 2017, la initiativa DHL Express Romania. Proiectul finanteaza pe perioada unui an scolar taxele de Cazare si masa in cadrul Colegiului Alexandru cel Bun din Gura Humorului pentru tineri cu abilitati sportive deosebite, ce provin din medii dezavantajate.

Totodata, tinerii bursieri iau parte si la un program de mentorat si dezvoltare personala, implementat de organizatia humoreana in parteneriat cu DHL Express Romania si ceilalti actori implicati.

„In cadrul programului de anul trecut s-au finantat 9 burse. Cu ajutorul sponsorilor nostri, in acest an am reusit sa marim numarul de burse la 20, crescand asadar si comunitatea de mentori care ne sprijina in demersul nostru.” Ne spune Gabriela Popescu, fondator al fundatiei Te Aud Romania.

Echipei de mentori de anul trecut li s-au alaturat alti 10 mentori, printre care amintim: Virgil Stanescu – fost baschetbalist de performanta , Colin Lovering – vicepresedinte Camera de Comert Romano-Britanica; Charlie Crocker – Director Executiv Camera de Comert Romano-Britanica, George Straton – fost presedinte Federatia Romana de Rugby, Ana Luca – fosta sportiva de performanta, Valeriu Toma – primul roman membru al World Rugby Judicial Panel; Daniel Filip Tandreu – Managing Partner Bei BioWelt Handel, Benjamin Turquin – Head of Retail BRD, Siegfried Muresan – Vice-Presedinte Comisia pt Bugete a Parlamentului European . Incepand cu acest an, programul de mentorat se bucura de implicarea comunitatii sucevene prin mentorii: Nadia & Ionut Cretuleac si Florin Irimescu.

La Gura Humorului, pe 18 noiembrie 2018 au fost prezenti mentorii programului, reprezentanti ai sponsorilor si partenerilor, oficialitati locale si judetene, membri ai comunitatii, iubitori de rugby cat si reprezentanti ai sectorului privat judetean.

Daniel Kearvell, managing director al DHL Express Romania a declarat in cadrul evenimentului:

‘’Ne dorim sa ii sustinem pe tinerii ce provin din medii dezavantajate, nu doar sa faca performanta, dar si sa reuseasca in viata – si despre asta este vorba in programul de mentorat. Rezultatele programului de anul trecut se vad deja – prin titlul de campioni nationali la U16 obtinut de bursierii de anul trecut. Noilor bursieri le transmit sa profite de sansa oferita. Noi toti ne dorim ca ei sa reuseasca si speram pe viitor sa dublam numarul de burse oferite in prezent.’’

Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava – dl Gheorghe Nita – a luat cuvantul, salutand initiativa tuturor celor implicati in lucrurile frumoase rugbysitice care se intampla la Gura Humorului.

Tot in cadrul programului zilei de 18 Noiembrie, a avut loc ultimul meci acasa din campionatul regulat DNS al Rugby Club Gura Humorului impotriva CSM Bucovina Suceava. In deschidere, echipa de U16 a CSS Gura Humorului a disputat un meci test impotriva celor de la CSS Unirea Iasi.

Rugby Club Gura Humorului este echipa de rugby seniori a orasului, infiintata in vara acestui an. Proiectul R.C.G.H. isi propune sa fie o parghie de lansare pentru tinerii jucatori ai zonei ce isi doresc sa faca performanta in rugby.

Rugby Club Gura Humorului, la debutul sau in DNS, a reusit performanta de a se califica in play-off; alaturi de alte 5 cele mai bune echipe din divizia secunda.