Astăzi, de Ziua Unirii Principatelor Române, în apropierea Parcului Drapelelor din centrul Sucevei a fost dezvelit un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, realizat de sculptorul Virgil Scripcariu. Evenimentul a avut loc într-un cadru oficial, iar printre cei prezenți s-au numărat primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, prefectul Alexandru Moldovan, subprefecții Daniel Prorociuc și Alexandru Salup, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, deputații Mirela Adomnicăi și Ioan Balan și consilieri locali. A fost prezent și un detașament de militari cu Drapelul de Luptă și a fost oficiat și un scurt serviciu religios. Militarii erau îmbrăcați în uniforme de epocă. Despre însemnătatea zilei de astăzi au vorbit prefectul Moldovan, primarul Lungu și președintele Flutur. Cu toții au făcut apel la unitate. Bustul domnitorului Cuza a fost dezvelit de primar și de șeful administrației județene. La bust au fost depuse coroane de flori din partea unor instituții publice și partide politice. Bustul lui Alexandru Ioan Cuza este amplasat în apropierea celui al liderului unionist Iancu Flondor.

