Moș Crăciun vine în acest an cu tolba supraplină pentru copiii din comuna Șcheia. Consiliul Local și Primăria au pregătit cutii cu cadouri constând în dulciuri și sucuri pentru toți cei aproape 800 de copii dar și peste 100 de cadouri surpriză pentru cadrele didactice și personalul auxiliar. ”Luna decembrie este luna cadourilor. A venit Moș Nicolae iar acum vine și Moș Crăciun. Din partea Consiliului Local și al conducerii Primăriei vreau să le fac la copii, la părinți și la toți gospodarii o urare de sănătate în primul rând, de sărbători fericite și să se bucure de tot ce au realizat pe parcursul anului școlar și să le urez succes în anul școlar 2023-2024. Ca respect și mulțumire pe care o am față de acești copii eu le-am pregătit 790 de cutii cu bomboane, dulciuri și sucuri iar la cadrele didacice și personalul auxiliar care își desfășoară activitatea în școli aproape 100 de pachete constând într-o mică atenție pentru efortul pe care l-au depus pentru copiii noștri urându-le și lor la mulți ani și multă sănătate și putere de muncă și respect pentru activitatea didactică pe care o despășoară”, a transmis primarul Vasile Andriciuc.

El a subliniat că pe lângă aceste cadouri care sunt tradiționale ”care vin ca datină” Consiliul Local și Primăria Șcheia mai are pentru copii și alt gen de cadouri constând în investiții în infrastructura școlară de 20,81 de milioane de lei. ”Eu le fac cadou la copiii din Sf.Ilie un loc de joacă în valoare de aproximativ 300.000 de lei și un parc în valoare de 40.000 de lei, la copiii din Șcheia o bază sportivă de 600.000 de lei unde pot juca handbal, volei, tenis pe un gazon sintetic, copiilor de la Mihoveni le ofer școala B care este terminată și urmează să o mobilăm și să o dotăm cu tot ce este necesar, investiție de 10,4 milioane de lei, la fel ca și școala din Sf. Ilie a cărei reabilitare a costat 7 milioane de lei. Totodată pot aminti copiilor din Mihoveni că vor avea două locuri de joacă. Deja s-a turnat o platformă sus pe deal la Poroh iar aici în incinta școlii locul de joacă va fi lângă after school. De asemenea, pentru copiii de la Șcheia s-a turnat platforma pentru locul de joacă. Deci cadourile anul acesta pentru copii sunt altfel pentru că aparatul de specialitate al Primăriei și Consiliul urmăresc ca acești copii să-și desfășoare activitatea în condiții de înalt nivel. Le urez cetățenilor din comuna Șcheia multă sănătate, sărbători fericite, un an nou plin de împliniri, la mulți ani și să nu uite că îi iubesc ca pe copiii mei”, a spus Vasile Andriciuc.