Moș Crăciun va veni și în acest an la școlile din comuna Șcheia dar și la Primărie. Așa cum ne-a informat primarul Vasile Andriciuc, vor fi distribuite 725 de pachete către elevi și 160 către cadre didactice, funcționarilor publici din Primărie și personalului contractual valoarea totală fiind de 57.142,06 lei sumă alocată de Consiliul Local.

Cadourile constau în principal din dulciuri și fructe și au valoare cuprinsă între 70 și 100 de lei fiecare. ”Ca de fiecare dată Consiliul Local și Primăria manifestă o mare grijă atât în timpul anului cât și la sfârșitul anului. Pentru ca să tragem linie în fiecare an la școlile din comună, din satul Mohoveni, satul Șcheia și satul Sf.Ilie va veni Moș Crăciun cu o mică atenție pentru copii.Totodată respectul pe care-l avem față de cadrele didactibe ne îndreptățește să le oferim și lor o șampanie ca semn de respect pentru efortul de a se dedica copiilor. Pe fiecare băncuță va fi pus cadoul din partea lui Moș Crăciun care este de data asta domnul viceprimar Cristi Burac pe care l-a desemnat Consiliul Local și Primăria. El duce cadourile la școli iar fiecare învățător, profesor sau diriginte își organizează evenimentul așa cum crede el de cuviință. Totodată în semn de respect pe care-l avem față de funcționari și personalul contractual din Primărie se vor bucura și ei de un cadou din partea moșului adică a primarului de data asta care este delegat pentru această treabă. Vor primi cadouri și copiii și nepoții salariaților. În final urez La mulți ani și Sărbători fericite să fie toată lumea sănătoasă și zilele de sărbători să fie petrecute cu pace în suflet, liniște și multă tradție și voie bună”, a declarat Andriciuc.