La data de 1 martie orele 14.03 o patrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit pentru control pe raza comunei Grănicești, autoturismul condus de un bărbat de 61 de ani din orașul Cajvana.

În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul de 61 de ani nu posedă permis de conducere, iar pentru autoturismul condus, acesta nu deține poliță de răspundere civilă, motiv pentru care a fost sancționat contravențional, luându-se și măsura complementară de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.