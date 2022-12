După ce Carmen Harra a afirmat că Theo Rose și Anghel Damian nu sunt suflete pereche și nici nu vor rămâne împreună, mama artistei a avut o reacție furibundă la adresa celebrului numerolog. Carmen Harra a avut din nou ceva de punctat, așa că a postat pe contul său de Facebook un mesaj în acest sens, potrivit click.ro.

În mesajul său, Carmen Harra a ținut să se înțeleagă faptul că nu știe cine este Theo Rose și că tot ceea ce a spus în legătură cu ea a fost legat de relația de cuplu pe care aceasta o are cu Anghel Damian, bărbatul pe care urmează să-l facă și tată. „Eu nu știu cine este Theo Rose și nu vorbesc neîntrebată și nu sunt clarvăzătore. Sunt cântăreață, (am înregistrat 10 albume discografice ) și 3 CD uri în America, ultimul în 2019 lansat la Londra, sunt scriitor american (am scris 11 cărți publicate în America, unele traduse în zeci de limbi). Am emisiunile mele de radio în America săptămânal, apar la emisiuni de televiziune în toată lumea pe diferite teme. Articolele mele apar în toată presa mondială. (Daily Mail, New York Post, Huffington Post etc). Menirea mea este să ajut oameni cu informații, să promovez spiritualitate și să anticipez evenimente care pot fi schimbate. Vorbesc în calitate de psiholog și expert în relații umane! Îi doresc lui Theo să aibă un palmares similar când ajunge la vârsta mea”, a scris Carmen Harra, în mesajul său postat pe Facebook, potrivit sursei citate.

