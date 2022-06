Unul dintre cei mai populari și mai autentici artiști din România, Connect-R, a vorbit de curând despre averea lui, dar și despre vremurile grele din tinerețe când mânca la cantina socială.

Invitat într-un podcast moderat de părintele Visarion Alexa, Connect-R și-a arătat din nou latura frumoasă. Cu sufletul curat, cu o atitudine sinceră, starul muzicii românești a rememorat copilăria dificilă prin care a trecut. „Consider că sunt bogat pentru că am venit de la sub zero. Noi mult timp am luat mâncare de la cantina socială până la 15-16 ani”, a menționat Ștefan Mihalache, cunoscut în muzica românească drept Connect-R de mai bine de două decenii, potrivit click.ro.

Starul a povestit că și acum își mai amintește gustul de la acea cantină, unde tot ce „era mâncare gătită era aproape necomestibil.”

Îndrăgitul cântăreț a fost întrebat în podcast-ul părintelui Visarion Alexa ce avere deține, iar răspunsul său a fost unul plin de haz. „Mi-am făcut o socoteală. Sunt singur că până la sfârșitul vieții voi avea bani să-mi fac mâncare de cartofi”, a precizat Connect-R, conform sursei citate.

