Prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D, Andreea Mantea, este de opt ani și mămică a unui puști extrem de inteligent, comunicativ și carismatic. Deși își crește singură băiatul, vedeta nu se plânge. Știe să fie o mamă cool, dar atunci când o cere situația poate fi și autoritată. Andreea Mantea spune că-și controlează băiatul fără ca el să știe acest lucru și deși îl face să creadă că poate face tot ceea ce vrea, ea îl ghidează și se impune în cazurile în care este necesar acest lucru. De asemenea, prezentatoara i-a interzis fiului ei să aibă propriul telefon, potrivit click.ro.

„Nu are telefon. Pentru ce-i trebuie telefon? Există un șofer, există o doamnă pe care o am acasă dacă nu sunt eu, iar el în rest este tot timpul cu mine, iar când e la școală, e la școală. Dacă e ceva, vorbim prin telefonul școlii”, a spus vedeta, conform sursei citate.

Prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii” spune că fiul ei are acces, din când în când, la un telefon mai vechi, care nu este al lui. Și nici nu are de gând în viitorul apropiat să-i cumpere acestuia mobil pentru că nu consideră că are nevoie de el.

Sursa foto: Facebook

