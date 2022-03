Postul Pastelui este unul dintre cele mai lungi posturi din an, dureaza 40 de zile si se pare ca este cel mai greu de tinut, atat pentru cei care se confrunta cu kilogramele in plus cat si pentru restul persoanelor care decid sa ia o pauza alimentara. Postul inseamna excluderea alimentelor “de dulce”, respectiv carne, oua, lapte, branza si a derivatelor acestora. Postul Pastelui are cele mai putine “dezlegari la peste”, iar aceia dintre noi care tin dieta se confrunta cu o problema majora: “Ce mancam de post astfel incat sa nu ne ingrasam?”, pentru ca este stiut faptul ca anumite mancaruri de post, pot fi extrem de calorice.

Medicul nutritionist Serban Damian vine in ajutorul celor care tin post cu cateva sfaturi legate de alimentele pe care trebuie sa le consume in aceasta perioada, astfel incat greutatea sa nu aiba de suferit.

“In perioadele de post in mod evident renuntand la tot ce inseamna carne, lactate, oua, incercam sa gasim inlocuitori pentru acestea. Cele mai cunoscute alimente pe care oamenii le consuma in perioada postului sunt cartofii, fasolea, conserve, multa paine si paste fainoase, dulciuri de post, etc, ceea ce poate atrage dupa sine acumularea unui numar mare de kilograme. Faptul ca renuntam la cateva grupe de alimente, nu trebuie sa ne sperie si sa ne faca sa consumam in exces variantele lor “de post”, pentru ca atunci postul ne va face mai mult rau decat bine.“, avertizeaza medicul Serban Damian.

Iata ce alimente ar trebui sa consumam in perioada Postului astfel incat sa evitam aparitia kilogramelor in plus.

1.Alegeti legume si fructe de sezon

Inca ne putem bucura de legume si fructe de sezon, iar piata este cel mai bun loc de unde ne putem aproviziona in acest sens. “Faceti o lista cu legume si fructe de sezon pe care le puteti lua din piata si bucurati-va de beneficiile si de nutrientii acestora. Morcovi, patrunjel, telina, pastarnac, praz, varza, spanac, conopida, ridichii negre, ceapa verde, salata, mere, citrice sunt doar cateva dintre alimentele care nu ar trebui sa lipseasca de pe lista de cumparaturi. Sunt extrem de multe variante prin care putem gati legumele, astfel incat sa fie si gustoase si de post. Incepe si perioada urzicilor si a leurdei, asa ca ne putem bucura din plin si de beneficiile acestor plante.”, explica medicul nutritionist.

2. Leguminoase – surse excelente de proteine vegetale

Desi in perioada postului suntem tentati sa alegem fasolea ca prim aliment, exista multe alte tipuri de leguminoase cu care ne putem completa meniul zilnic. “In perioada postului suntem tentati sa alegem fasolea ca alternativa la proteina din carne, in primul rand pentru ca o putem gati in mai multe feluri. Dar la fel putem spune si despre naut, linte, amaranth, care sunt surse excelente de proteine vegetale si care pot fi la fel de usor de preparat ( fierte, sub forma de supe crème, etc). Nautul este o sursa excelenta de fibre si acid folic si, de asemenea, are un continut scazut de calorii. Lintea este o sursa excelenta de proteine vegetale si poate reduce nivelul zaharului din sange in comparatie cu alte alimente care sunt bogate in carbohidrati. Mazarea este o sursa excelenta de fibre si proteine, care pot ajuta la reducerea zaharului din sange si a rezistentei la insulina.”, explica medicul nutritionist.

3. Optati pentru consumul de cereale integrale si pseudo-cereale

Fie ca vorbim de ovaz, quinoa, chia, paine integrala, paste integrale, orez brun, toate acestea alimente pot fi de un real ajutor in perioada postului. “Cerealele integrale si pseudo- cerealele furnizeaza o varietate mare de nutrienti importanti si vorbim aici de fibre, vitamine (B1, B2, B3, B, fier, magneziu, cupru, zinc si seleniu ), minerale, proteine si antioxidanti. Consumul zilnic al acestora reprezinta un beneficiu imens pe care il putem aduce organismului, mai ales fiind o sursa buna de carbohidrati. Consumul regulat de cereale integrale poate reduce riscul de boli de inima, diabet de tip 2 si obezitate. Bogate in fibre, cerealele integrale, imbunatatesc semnificativ sanatatea digestiva, dar persoanele cu intoleranta la gluten ar trebui sa evite graul, orzul si secara si sa le inlocuiasca cu hrisca.”, recomanda medicul Serban Damian.

4. Evitati alimentele procesate si alegeti gustari sanatoase

In locul alimentelor procesate “de post”, alege gustarile sanatoase si satioase. “Rafturile magazinelor abunda de dulciuri de post procesate, a caror lista de ingrediente lasa de dorit. Alegeti gustarile sanatoase si hranitoare cum ar fi fructele proaspete sau uscate, nuci, migdale, seminte crude. Un exemplu de gustare practic si gustos este mixul de nuci si fructe uscate, care se poate personaliza in functie de preferinte, dar trebuie avut grija la cantitate, deoarece nucile sunt foarte calorice (100 g pot ajunge la aprox. 500-600 calorii sau chiar mai mult). O portie ideala de nuci ar trebui sa aiba circa 25-30 g.”, explica medicul.

5. Atentie la “laptele vegetal”

Laptele vegetal este gustos si poate inlocui laptele de vaca in multe preparate. Este obtinut din leguminoase, cereale, oleaginoase si este preferat in general de cei care sufera de intoleranta la lactoza. In perioada postului este un inlocuitor ideal al laptelui de vaca, pentru persoanele care prefera sa bea cafeaua cu lapte si sa serveasca cerealele cu lapte la micul dejun. “Cei care nu pot consuma lapte de vaca probabil sunt deja obisnuiti cu laptele vegetal. Este sanatos si usor pentru ca in general nu contine zahar, are o cantitate redusa de acizi grasi saturati, iar daca este facut din orez, soia sau mei nu are nici gluten. Atentie insa la variantele de lapte vegetal din comert care contine aditivi sau adaos de zahar plus alte ingrediente modificate genetic. Asadar, cea mai simpla si sigura varianta de lapte vegetal este cea facuta in casa, fie ca vorbim de lapte de migdale, lapte de cocos, lapte de soia sau lapte de ovaz. “, explica medicul nutritionist, Serban Damian.

Postul nu este doar despre mancare, postul este si despre suflet. Asadar atunci cand tinem post nu trebuie sa renuntam doar la mancare, ci si la alte obiceiuri care ne fac rau corpului si sufletului. Postul este despre noi, despre bunatate, rabdare, liniste si pace.

