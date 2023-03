Ghiţă Ciobanul (38 de ani), pe numele real Gheorghe Dănuleţiu, a devenit celebru în 2013, în urma unui spot publicitar filmat la o campanie de telefonie mobilă. Click! a stat de vorbă cu fosta vedetă din reclame și a aflat cu ce se ocupă în prezent.

Ghiţă Ciobanul a ajuns în atenția publicului după ce obținut rolul principal într-o reclamă a unei companii de telefonie mobilă din România, în urmă cu zece ani. De atunci, viața oierului s-a schimbat radical.

A cunoscut atât celebritatea, cât și eșecurile profesionale. A vrut să dea lovitura cu un magazin de brânzeturi, deschis în București, însă a fost nevoit să renunțe la afacere în 2015, din cauză că îi era prea greu să facă naveta.

Celebrul oier a mai dezvăluit și cu ce se ocupă în prezent și ce planuri de viitor are. „Eu am și o fermă de animale între Zalău și Cluj. Am peste o mie de oi. Stau aici aproape non-stop. În reclame mai joc dacă mi se potrivește un rol, dar nu mă duc să fac orice, doar ce îmi convine. Eu am activitatea mea, meseria mea de bază este oieritul”,a declarat Ghiță pentru Click!.

