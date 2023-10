Paula Rad (34 de ani), supranumită și „soprana” – femeie de serviciu de la „Românii au Talent”, de acum șase ani, merge și cântă pe gratis, doar pentru a fi remarcată de cineva! Săptămâna trecută, tânăra a mărturisit pentru jurnaliștii Click! că a mers și a susținut un număr artistic, fără a cere niciun ban de la organizatori.

Paula Rad a ajuns în atenția publicului în 2017 după ce a participat la „Românii au talent”. Aceasta a impresionat la acea vreme cu vocea sa de soprană, dar și cu povestea ei de viață, atât jurații, cât și o țară întreagă, pentru că Paula lucra ca femeie de serviciu, chiar dacă avea studiile muzicale superioare terminate.

Însă, după participarea de la show-ul de talente, viața Paulei Rad s-a schimbat radical, deoarece nu mai lucrează ca femeie de serviciu, ci predă lecții de canto la cei care visează la o carieră în muzica clasică.

„Am avut o cântare lunea trecută, la o sală, nimic mai mult. Am mers și am cântat pe gratis, nu am primit niciun ban în urma prestației mele. În principiu, unde sunt invitată merg și cânt pe gratis, pentru a mă cunoaște lumea. În rest sunt bine, nu m-am măritat încă și nici nu știu dacă o să mă mărit curând”, a declarat Paula Rad, pentru Click!

