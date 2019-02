Raspunsul ar putea sa ti se para logic: renunta la alimentatia nesanatoasa si gata! Insa nu e atat de simplu pe cat pare. Daca ar fi, nu ar mai exista persoare cu probleme legate de greutate si care nu reusesc deloc sa slabeasca sau sa isi pastreze greutatea potrivita pentru mai mult timp. Tocmai de aceea, ne-am gandit ca te-ar putea interesa cateva idei care sa te ajute sa obtii greutatea pe care ti-o doresti.

1.Fa-ti un blog culinar si posteaza frecvent retete pregatite de tine

Sa nu crezi ca e o gluma, insa un blog culinar, in special cel orientat catre o alimentatie sanatoasa, te poate ajuta sa iti mentii o greutate normala si sa mananci mai sanatos. In primul rand, te va ajuta sa te tii de obiceiul de a gati acasa, ceea ce inseamna ca vei ocoli semipreparatele si restaurantele de tip fast-food. In al doilea rand, e aproape ca si cum ti-ai lua angajamentul public de a respecta o dieta sanatoasa.

Si, daca nu stiai, unul dintre principiile manipularii spune ca atunci cand vrei sa obtii ceva de la o persoana, incearca sa o faci sa isi ia un angajament in prenzenta unui numar cat mai mare de persoane. Iar un blog poate atinge un numar extreme de mare de cititori, asa ca promisiunea ta ar trebui te influenteze.

In plus, cu siguranta vei avea cititoare care se confrunta cu aceeasi problema ca si tine si te va ajuta sa faci parte dintr-o communicate care se sustine in aceeasi problema.

Asadar, tu cand iti faci un blog culinar?

2. Cauta retete care vor servi scopului tau

Imbogateste-ti lista de retete culinare cu retete sanatoase si pline de vitamine. Asta nu inseamna ca trebuie sa treci pe pudra proteica ori sa apelezi la tot felul de inlocuitori pentru zahar. Insa o documentare buna poate scoate la iveala o multime de retete simple si sanatoase, pe care nu le stiai.

Chiar daca te poate speria cuvantul „dieta”, trebuei sa stii ca salatele nu trebuie sa fie fade si plictisitoare, iar dulciurile nu sunt intotdeauna interzise.

Iata doua retete pe care le poti consuma, fara teama ca incalci prea mult regulile dietei:

Salata cu avocado, nuci si rucola

Smoothie cu banane in doua culori

3. Nu renunta la primul obstacol

Oricat te-ai stradui, vei avea momente in care iti va fi greu sau poate chiar vei vrea sa renunti. Insa nu uita ca masura te poate ajuta. Daca esti la dieta, nu inseamna nu vei mai avea niciodata voie sa consumi anumite alimente. Din cand in cand, poti sa gusti. Insa ramai la gustat si nu face din asta un obicei.

Nu uita ca nu doar in viata trebuie sa faci alegerile si combinatiile potrivite, ci si in dieta.

Sursa: Woman2Woman.ro