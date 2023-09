Herghelia Rădăuți din cadrul Romsilva – Direcția Silvică Suceava, a obținut titlul suprem la Campionatul European pentru rasa Shagya arab 2023. Calul câștigător este Dahoman XL-26, un armăsar tânăr, în vârstă de 4 ani, de rasă Shagya arab, cu roba neagră, născut și crescut la Herghelia Rădăuți, subunitate a Romsilva. Dahoman XL-26 a câștigat sâmbăta, 9 septembrie 2023, titlul de campion/învingător absolut, „Best in Show” la Campionatul European pentru rasa Shagya arab.

Concursul a fost organizat la Sibiu, de către Asociația Cailor Arabi și Clubul Sportiv Zorabia și, potrivit oficialilor, arbitri profesioniști ISG – Societatea Internațională a crescătorilor de cai de rasa Shagya Arab, armăsarul prezentat în concurs de Ștefanuț Hîj, sportiv multiplu campion la Anduranță de la Herghelia Rădăuți, a obținut cel mai mare punctaj acordat de hipologii acestei organizației internaționale,în ultimii 2 ani.

De precizat că Romsilva, prin Direcția Cai de Rasă din subordine, administrează 12 herghelii și 4 depozite de armăsari unde sunt conservate și ameliorate genetic 13 rase de cai.