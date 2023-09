Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astăzi, la deschiderea noului an școlar la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din orașul Cajvana. Gheorghe Flutur a ținut să le mulțumească primarului, viceprimarului și directorului liceului pentru invitația de a participa la deschiderea anului școlar. Flutur a arătat că liceul de la Cajvana are aproape 2.000 de elevi, fiind o școala cu unul dintre cele mai mari efective de elevi din ultimul timp. „În primul rând, vreau să felicit primăria pentru preocuparea de a dota clasele cu mobilier modern, table inteligente și cu terenuri de sport. Cred că aici se impune găsirea unor noi soluții pentru construcția de pavilioane noi, deoarece multe școli funcționează în două schimburi. Este nevoie de microbuze școlare pentru că vin aici elevi nu doar din orașul Cajvana, ci și din localități limitrofe. Școala, dar și populația din zonă, așteptată finalizarea proiectelor de apă și canal, despre care mă bucur să pot spune că sunt într-o fază destul de avansată în acest moment”, a spus Gheorghe Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating