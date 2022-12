S-ar putea sa nu ne gandim la animale ca fiind bogate, dar unele dintre ele sunt de fapt destul de bine. De la fonduri fiduciare de caritate pana la salariile vedetelor de cinema, aceste creaturi traiesc o viata inalta.

Regretatul Paul Allen, co-fondatorul Microsoft, a creat un trust caritabil pentru animalul sau de companie, o caracatita in varsta de 15 ani, pe nume Octopussy. Trustul valoreaza in prezent aproximativ 100 de milioane de dolari si va merge catre descendentii lui Octopussy dupa moartea acesteia. Acest lucru face Octopussy unul dintre cele mai bogate animale din lume.

Un alt animal foarte bogat este Gunther IV, un ciobanesc german care a mostenit 372 de milioane de dolari de la stapana sa, contesa germana Karlotta Liebenstein. Traieste o viata extravaganta, calatorind intr-un jet privat, cazand in hoteluri de lux si cinand cu friptura.

Nu toate animalele bogate provin din fonduri fiduciare; unii isi fac propriii bani. De exemplu, Grumpy Cat a fost o felina celebra care a jucat in filme, reclame TV si alte aparitii media. Cu o avere neta estimata la 99 de milioane de dolari, Grumpy Cat a fost unul dintre cele mai bogate animale de pe planeta inainte de moartea ei, in 2019. Ce ai spune ca si animalul tau de companie sa stranga o asemenea avere?

Apoi mai este Keiko balena ucigasa, care a jucat in filmul Free Willy din 1993. Keiko a castigat in jur de 36 de milioane de dolari pentru rolul sau si a continuat sa traiasca o viata de lux intr-un sanctuar marin din Islanda.

In cele din urma, este Tai elefantul, care a jucat in filmul din 2006 Water for Elephants. Tai a castigat 12 milioane de dolari pentru rolul ei, pe care a folosit-o pentru a cumpara o casa de 20 de acri, cu o piscina si o bucatarie gourmet.

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai bogate animale din lume. De la fonduri fiduciare pana la salariile vedetelor de cinema, toti si-au facut un nume pentru ei insisi si pentru conturile lor bancare. Fie ca isi folosesc averea pentru a-i ajuta pe altii sau doar pentru a se bucura de lucrurile mai frumoase din viata, aceste creaturi traiesc cu siguranta o viata buna.