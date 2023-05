Printre perechile de vedete din acest sezon se numără: NE-YO și Mama Lo, Rita Ora și Elena, Ice-T și Coco Austin, Tamar Braxton și Mitch, Jason Derulo și MOVI3, Chloe Bailey și Halle Bailey și nu numai!

Emisiunea marca E! Celebrity Game Face, prezentată de Kevin Hart (care este și producător executiv), revine cu sezonul 4 pe7 mai, de la ora 22:00și aduce pe micile ecrane cele mai mari nume de la Hollywood, care participă la o serie de provocări absurde și amuzante pentru a câștiga trofeul „Hart of a Champion” și o sumă de bani care va merge la organizația caritabilă aleasă de învingător.

Fiecare episod va prezenta trei cupluri celebre care concurează unul împotriva celuilalt, în jocuri casnice intense și amuzante foc.Ca „Flip It Good”, în care unul dintre coechipieri poartă șlapi, iar celălalt are prins pe cap un bol, iar provocarea este să arunce trei vafe de pe șlapi în bol. Sau ca „Celeb Face Game”, în care unul dintre coechipieri poartă pe față imaginea unei persoane sau a unui animal și trebuie să ghicească ce este, în urma indiciilor primite de la celălalt membru al echipei (care nu are voie să folosească anumite cuvinte).

Lista completă a cuplurilor de vedete din acest sezon este următoarea: Ice-T și Coco Austin, Elle King și Dierks Bentley, Latto și Brooklyn, Tamar Braxton și Mitch, Evelyn Lozada și Shaniece, Nivea Williams și Zo, Fat Joe și Rich, NE-YOși Mama Lo, Estelle și Melanie Fiona, Jimmie Allen și Bobby Bones, Kyle Busch și Samantha Busch, Affion Crockett și J Lee, Kandi Burruss și Todd Tucker, Rosci Diaz și Chantel Christopher, Sherri Shepherd și B-Phlat, Nikki Glaser și Julie Glaser, Rita Ora și Elena, Jason Derulo și MOVI3, Tiffany Haddish și Bresha Webb, Malin Ackerman și Jack Donnelly, Steelo Brim și AJ, Alexa Bliss și Ryan Cabrera, Carmella Graves și Ciret Graves, The Miz și Maryse, Jermaine Fowler și Katrina Lenzly, Michael Ealy și Khatira Rafiqzada, Neal Brennan și Kat Keene, Illiza Shlesinger și Noah Galuten, Boris Kodjoe și Ian Reichbach, Natasha Lyonne și Nick Thune, JB Smoove și Shah, Chris Paul și Jada Paul, Maria Menounos și Sean Waltman, Jay Pharoah și Shaina Farrow, Shad Bow Wow și Pimpin, David Dobrik și Ilya, Chloe Bailey și Halle Bailey, Vivica A. Fox și Nikki Rael, GaTa și Stacye Smith.

Formatul Celebrity Game Faceeste produs de Critical Content și Hartbeat, iar Kevin Hart, Jenny Daly, Jon Beyer, Bryan Smiley, Mike Stein, Michael Canter și Jeff Krask sunt producători executivi.