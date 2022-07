Municipalitatea suceveană a organizat astăzi o sluibă de pomenire a marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sânt a Suceava. Ceremonia religioasă đe đepunere de coroane de flori a avut loc la cea mai înaltă statuie a marelui domnitor din apropierea Cetății de Scaun.

”Astăzi se împlinesc 518 ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Având în vedere ca gloria și măreția lui Ștefan cel Mare a avut loc la Suceava, în Cetatea de scaun, municipalitatea a organizat o ceremonie religioasă de pomenire a marelui domnitor, după care s-au depus coroane de flori la cea mai mare statuie a lui Ștefan cel Mare. Avem obligația morală să-l sărbătorim în fiecare an pe data de 2 iulie pe cel mai mare român din toate timpurile, mai ales noi sucevenii care îl prețuim și ne mândrim cu Ștefan cel Mare, pentru moștenirea lăsată prin zidirea a zeci de biserici și mănăstiri. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în lumea drepților!”, a transmis primarul Ion Lungu.