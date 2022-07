Zeci de persoane îmbrăcate în costume naționale au participat sâmbătă dimineață la pelerinajul spre Mănăstirea Putna unde este sărbătorit Ștefan cel Mare și Sfânt. Oamenii au pornit de la intrarea în comuna Putna, de la celebra poartă bucovineană și au străbătut pe jos traseul până la Mănăstire interpretând cântece religioase și patriotice. În fruntea coloanei condusă de doi cai maiestuoși s-a aflat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, îmbrăcat în costum popular alături de primarul comunei, George Coroamă, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, vicepreședintele CJ, Niculai Barbă, dar și mai mulți primari din zonă precum primarul de Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin și primarul de Horodnic de Sus, Valentin Luță. Pelerinii au fost întâmpinați la intrarea în Mănăstirea Putna în sunet de bucium și de starețul Melchisedec ce purta în mâini icoana lui Ștefan cel Mare și Safânt pe care președintele Flutur a săsutat-o. Melchisedec le-a mulțumit pelerinilor pentru faptul că au venit la mănăstire spunându-le că se împlinesc 30 de ani de când Măria Sa, Vodă Ștefan, a fost așezat în icoană și altar. Starețul i-a invitat pe pelerini să participe la Sf. Liturghie și la toate activitățile rânduite cu acest prilej. Sf. Liturghie este oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

