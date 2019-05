Virginie Viard, noua directoare de creatie a brandului Chanel a prezentat zilele trecute prima colectie Chanel de dupa moartea regretatului Karl Lagerfeld, omul care a definit brandul Chanel timp de peste jumatate de secol.

Colectia de lux a cuprins o varietate enorma de piese si accesorii si a reunit pe scena chipurile unora dintre cele mai cunoscute top-modele din lume. Printre acestea s-a aflat Cara Delevingne, Kaia Gerber sau Penelope Cruz.

Subiectul colectiei a fost unul care i-a urmat visele lui Karl Lagerfeld, tratand curentul vintage, moda clasica, inspirat din calatoriile in anii 1900 – 1910. Insa aceasta nu a omis nici mostenirea extrem de bogata in ceea ce priveste nuantele coloristice si materialele exotice, lasata in spate de Karl brandului Chanel.

Posete si centuri de piele luxoase, asortate cu o serie de costume in carouri si rochii inedite.

Rochiile inedite in culori care mai de care mai atractive au cucerit esplanada Grand Palais din Paris. Rozul vivid si pastelul din rochiile modelelor, imbinat cu negrul centurilor din piele naturala si al posetelor de-o frumusete extraordinara au lasat masca publicul si au readus aminte de perioada de glorie a brandului Chanel.

Ca semn al respectului fata de legenda Karl Lagerfeld, toate modelele au purtat banderole albe, insemnul celor peste 35 de ani de glorie ai lui Karl in departamentul de creatie a brandului.

Penelope Cruz a marcat expozitia cu aparitia sa intr-o costumatie alba, cu o camasa de dantela de aceeasi culoare si o pereche de ghete inalte de culoare alba, accesorizand intreaga tinuta cu un trandafir.

Rochiile albe si costumele in carouri – alb negru nu au lipsit. Acestea au marcat o buna parte a colectiei, fiind piese de rezistenta pentru colectia de iarna 2019 – 2020. Iar in colectia de vara fustitele scurte albe si camasile de dantela au dat tonul.

SURSA FOTO: virginmediatelevision.ie

Virginie Viard, noul director de creatie Chanel, preia standardele elitei si poarta brandul mai departe!

Doamna Viard s-a alaturat brandului Chanel in 1987 si a lucrat indeaproape cu Lagerfeld pana la moartea acestuia, in februarie, alaturandu-se acestuia in fiecare prezentare pentru peste 3 decenii.

In cadrul acestei exprozitii, Viard si-a prezentat propriile jachete de tweed ale Chanel, colorate in nuante de lavanda roz și pastel, purtate cu centuri de aur inlantuite in jurul braului.

De asemenea, accesoriile au inclus corzi elastice, insiruiri de perle, coliere, accesorii de bumbac si saci din piele matlasata, purtate sub forma unor posete. Toate aceste accesorii au devenit un adevarat standard la show-urile de moda ale brandului Chanel. Iar Virginie Viard a preluat cu mandrie fraiele de la Karl Lagerfeld, urmand sa paseasca alaturi de Chanel pe cele mai mari podiumuri ale lumii.

