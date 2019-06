Unul dintre cei mai cunoscuți maeștri bucătari din România, chef Cătălin Scărlătescu, va fi prezent, duminică, 30 iunie, în Muzeul Satului Bucovinean, unde va prepara mâncăruri medievale după rețetele originale. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus că acțiunea de duminică face parte din manifestările organizate în cadrul ediției de anul acesta a Festivalului Ștefanian. „Duminică, în Muzeul Satului Bucovinean, maestrul bucătar Cătălin Scărlătescu va pregăti două meniuri medievale, fiecare dintre ele preparate după rețete originale. Vor fi câte 200 de porții pe care le va pregăti din fiecare fel, care vor putea fi degustate de cei norocoși, care vor fi duminică la Muzeul Satului Bucovinean”, a spus Gheorghe Flutur. Evenimentul la care va fi prezent chef Cătălin Scărlătescu va începe la ora 13:00 și se va încheia la ora 18:00.

