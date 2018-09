Faimoasa cântăreață americană Cher a mărturisit că ea nu a fost niciodată o mare fană a sa.

Vedeta de 72 de ani este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din industria muzicii pop și, cu toate acestea, nu îi face plăcere să își asculte cântecele.

Într-un interviu recent, întrebată când a început să se simtă încrezătoare în forțele sale, ea a spus, potrivit contactmusic.com: „Nu am fost niciodată sigură pe mine. Am o părere bună despre modul în care cânt. Dar nu am fost niciodată o mare fană a cântăreței Cher. Îmi place mai mult să fac muzică decât să o ascult. Așa că, în afară de vreo două albume…”

În altă ordine de idei, luna aceasta, Cher va lansa un întreg album cu cover-uri Abba în luna septembrie.

Cântăreaţa şi actriţa – care a câştigat premii Oscar, Emmy şi Grammy – a fost inspirată să înregistreze albumul de participarea recentă în distribuţia filmului ‘Mamma Mia! Here We Go Again’.

Cher a spus, potrivit sursei citate: „Mereu mi-a plăcut ABBa și am văzut musicalul original ‘Mamma Mia’, pe Brodway, de trei ori. După ce am filmat ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, mi-am reamintit de cântecele minunate și nemuritoare pe care le-au scris și m-am gândit: ‘De ce să nu pun muzica lor pe un album?’ Cântecele au fost mult mai greu de cântat decât mi-am închipuit, dar sunt foarte mulțumită de ce a ieșit. Abia aștept ca lumea să îl asculte.”

Discul se va numi ‘Dancing Queen’ și va fi lansat pe 28 septembrie.